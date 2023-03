A cita anual da Asociación Interim Management España (AIME) volve á súa versión presencial na celebración do IV Congreso Interim Management en Santiago. O Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia acollerá hoxe a cita na que participarán destacadas personalidades do mundo empresarial e do ámbito directivo estatal.

O concelleiro Sindo Guinarte agradeceu onte na presentación do evento no Pazo de Raxoi a AIME a súa aposta por Santiago, xa que una celebración de este tipo de congresos “son decisivos para que a nosa cidade consolide esa posición vangardista e innovadora que sempre tivo ao longo dos séculos”. O concelleiro salientou que Santiago “atópase nun escenario altamente competitivo, no que debemos seguir xerando valores para converternos nun foco de atracción de novos servizos e recursos para a empresa e para o emprego que incidan na innovación e na competitividade” e “este tipo de congresos proporciónannos as ferramentas teóricas que nos axudan a acadar estes obxectivos”.

Entre as personalidades que participarán no Congreso están o exministro de Xustiza e o socio de Marca Franca, Francisco Caamaño e o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites. Ambos participarán, xunto con Fernando Vázquez de Deloitte, na primeira mesa redonda da xornada na que se analizará a profesionalización do tecido empresarial español. Outros relatores serán María José Muñoz, subdirectora xeral de Apoio á Peme do Ministerio de Industria; Ignacio González, CEO de Nova Pescanova; Fernando Val, director xeral de EnergyLab; Luís Pérez, director xeral de Gradiant, Olga López, Interim de RRHH de Altri ou Alberto Vázquez, Interim de Loxística en Leite Celta, entre outros.