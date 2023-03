Os concellos polos que discorren as diferentes Rutas Xacobeas poderán solicitar xa as axudas do programa Cultura no Camiño, co obxectivo de programar espectáculos galegos de artes escénicas e musicais entre o 15 de xuño e o 31 de agosto. Poderán optar a elas tanto a título individual como conxuntamente en forma de agrupación, asociación, mancomunidade, fusión ou similar. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades amplía ata 250.000 euros a dotación desta convocatoria, contía que supón un aumento de case o 9 % respecto ao ano pasado.

O reforzo desta iniciativa intégrase no Plan Xeración Cultura 2023 a través do que o Goberno galego está a desenvolver unha batería de 57 accións, cun investimento de 34 millóns de euros en resposta ao bo momento creativo e profesional do sector, co fin de continuar co seu crecemento e de contribuír á súa preparación para enfrontar novos retos, indican nun comunicado. En concreto, as redes de distribución de espectáculos promovidas pola Xunta intégranse no primeiro dos cinco eixes do plan baixo o epígrafe de acceso universal á cultura.

No caso de Cultura no Camiño, o seu orzamento destínase integramente a cofinanciar a contratación de actuacións de teatro, música, danza, circo e maxia, en diferentes porcentaxes segundo o número de habitantes do concello solicitante. A Xunta asume ata o 50 % do custo dos espectáculos en municipios de menos de 20.000 habitantes, cunha contía máxima de 2.500 euros por adxudicación, e ata o 40 por cento nas entidades que superen esta poboación, cun límite de 3.500 euros por axuda.