El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha dado cuenta este lunes de los acuerdos de la xunta de goberno local. Bugallo ha apuntado que en el tramo que falta por reurbanizar de la calle Castro Douro "no se puede recuperar el proyecto original", porque se "encontraron dificultades no previstas inicialmente". Sánchez Bugallo ha respondido así, en preguntas a los medios durante una rueda de prensa esta lunes en el Pazo de Raxoi, después de que la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, instase a dejar encima de la mesa el proyecto el reurbanización "por no hacer caso de los requerimientos técnicos que juzgan que el proyecto inicial mejoraba el actual" y por "no hablar previamente con los vecinos".

Aceras de casi dos metros de ancho y servicios renovados con la reforma del tramo inferior de Castrón Douro Sanmartín ha recalcado que el gobierno local "lleva cuatro años sin tomar ninguna decisión ni avanzar en la obra" y ha advertido que los vecinos "una vez que aguantó tanto tiempo con una vía en pésimas condiciones, prefiere esperar algo más y que el proyecto responsada a las necesidades". Por su parte, Sánchez Bugallo ha indicado que el proyecto "se está haciendo ahora" y que antes se llevó a cabo un estudio. Así, ha apuntado que este martes hay una reunión para detallar el proyecto que "podrá sacarse o no a licitación". Hospital xeral Sobre la parcela del antiguo Hospital Xeral, el regidor local ha apuntado que "se está esperando" a que entre el adjudicatario y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) "se llegue a un acuerdo que desbloquee la situación". De esta forma, ha indicado que el Ayuntamiento modificó dos veces el Plan Xeral para cambiar esta situación y "no se está dispuestos a hacerlo una tercera vez". Así, ha recalcado que uno de los problemas es quién es el propietario, si la Universidad o el adjudicatario, y que este tema "está en los juzgados". Asimismo, entre los acuerdos que ha destacado Bugallo figuran la aprobación del proyecto de ejecución de la red de 'Itinerarios sostibles' para la reducción de la huella de carbono en el entorno de la estación intermodal con un presupuesto de más de 300.000 euros. El regidor local ha explicado que las actuaciones que se contemplan en el proyecto tienen por objeto la implantación de un itinerario ciclista entre la avenida de Romero Donallo, la calle de Amor Ruibal y la calle del Hórreo. De esta forma, ha detallado que esta actuación se llevará a cabo en un entorno urbanizado y sobre un sistema viario ya existente, por lo que, "es necesario reducir el ancho de las aceras o carriles, o incluso suprimir alguno". En esta línea, una vez llevada a cabo la licitación, el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y se establecerán las bases de la futura red de itinerarios sostenibles para la reducción de la huella de carbono. Asimismo, se ha aprobado el expediente de contratación para la realización del espectáculo pirotécnico de las fiestas del Apóstol, con una partida de 259.994 euros. Además, entre otras cosas, se ha dado luz verde a la memoria del 'XVI Certame de danza Intercentros Compostela en danza 2023' en el que se prevé que participen siete centros y alrededor de 100 bailarines. Así, cuenta con una presupuesto de 7.500 euros. También se ha aprobado la solicitud de subvención nominativa de la Diputación de A Coruña, por importe de 230.876,55 euros, para la primera fase de acondicionamiento de la edificación que albergará el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Villestro en Santiago.