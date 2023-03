A Xunta de Goberno Local da capital galega ten previsto aprobar este luns a apertura do procedemento de adxudicación de dous proxectos para traballos de pavimentación en Laraño e A Peregrina.

Cunha inversión total superior aos 260.000 euros entre ambos proxectos, o obxectivo é acondicionar o lugar de Coira (Laraño) e o lugar de Aradas (A Peregrina) a través da repavimentación dos núcleos. Trátase de actuacións de pavimentación e de mellora da rede de drenaxe asociada. Serán 143.236 e 124.278 euros respectivamente as contías previstas para ambas actuacións que se enmarcan no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS+ Adicional 2/2022 - 1ª fase da Deputación Provincial da Coruña.

A concelleira de Medio Rural destaca sobre estes traballos que se trata de dúas actuacións “solicitadas e dialogadas coa veciñanza”. Begoña Rodríguez explica así mesmo que “son zonas que actualmente presentan un mal estado como consecuencia do paso do tempo e da circulación de maquinaria agrícola”, polo que “propoñemos unha solución duradeira proxectándose un pavimento de 18 centímetros de formigón sobre unha capa de zahorra de 15 centímetros”.

Rodríguez recalca ademais que as dúas actuacións contemplan a mellora da sinalética e “fanse pensando na próxima adxudicación do novo contrato de alumeado público que renovará todas as luminarias do municipio”, polo que contémplase en ambos proxectos o traballo de canalización dun tubo de polipropileno de 90 milímetros de diámetro “en previsión dun futuro soterramento da liña de alumeado público”.

Tamén para realizar a mellora da drenaxe asociada disporase en ambos casos un colector de PVC de 400 milímetros de diámetro con pozos de rexistro e sumidoiros na zona central do viario.