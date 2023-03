Al frente de la consulta especializada en endometriosis del CHUS, enfermedad de la que se acaba de celebrar su día mundial, la doctora Helena Rodríguez asegura que en la última década “la lucha contra esta patología ha experimentado un cambio muy sustancial, puesto que sabemos mejor cómo diagnosticarla, tenemos técnicas con las que se mira más y la exploración va enfocada a la búsqueda de unos nódulos que hace diez años pasaban desapercibidos, no se veían si no se hacía una exploración profunda y hoy sí somos capaces de detectarlos”.

Puesta en marcha en febrero de 2021, la consulta especializada del Clínico compostelano atiende a unas 270 mujeres con distintos grados de endometriosis, ya que “aunque nos centramos en los casos más graves, los más severos, también atendemos a mujeres que quieren ser madres”, apunta la ginecóloga, quien precisamente pone el acento en la necesidad de invertir más en materia de formación reproductiva.

Subraya que, siendo como es una enfermedad que, además de caracterizarse por producir un dolor muy intenso normalmente durante la menstruación, y por la aparición de tejido endometrial fuera del útero en casos muy severos, afectando a la zona extrapélvica o provocando problemas de riñón, pulmones o neumotórax, está también relacionada con problemas de fertilidad, “muchas jóvenes no están informadas de las opciones que tienen para ser mamás y, desgraciadamente, llegan demasiado tarde, cuando ven que no han podido quedarse embarazadas”.

Apunta a que lo ideal sería disponer de un test como sucede con el del covid, a través del que “ya en la adolescencia se pueda conocer el riesgo de padecer esta patología” para poder tomar las medidas preventivas con respecto a la reproducción, algo en lo que explica que ya se está investigando.

La doctora Rodríguez admite que “tampoco tenemos un marcador que nos ayude a determinar quién puede tener la enfermedad o no, durante muchos años no se les dio el valor suficiente o se infravaloraron los síntomas, se consideraba que la dismenorrea era algo frecuente, pero en general, cuando ese dolor te impide llevar una vida normal y no cede con los analgésicos, hay que estar alertas, ser empáticos con quien los padece y buscar la causa”.

Y pese a que los tratamientos también han experimentado una notable mejoría, “hoy sabemos mucho más que hace veinte años”, reconoce que “aún no conocemos las causas de la endometriosis y, mientras eso no suceda, no disponemos de otras herramientas que las de tratar los síntomas y evitar la progresión de la enfermedad en la medida de lo posible”.

Para ello, además de los tratamientos hormonales, señala que se está investigando con otro tipo de terapias, entre ellas las nutricionales, puesto que “aunque es algo que aún está poco estudiado, al igual que con cualquier otra patología inflamatoria, con la endometriosis puede tener mucha importancia la alimentación, por lo que yo siempre les recomiendo la dieta mediterránea que, por otra parte, todos deberíamos seguir, y esas mujeres que se cuidan también están mejor”.

Incide en que es una patología que además puede desencadenar diferentes tipos de alergias e intolerancias alimentarias, y que conlleva muchas comorbilidades, por lo que aboga por evitar todo aquello que pueda incrementar los posibles riesgos.

Con pacientes de 18 años y hasta edades menopáusicas, en la consulta especializada del CHUS que atiende junto a su compañera la ginecológa Maite Peña, predominan sobre todo mujeres de entre 41 y 43 años afectadas por una enfermedad cuya prevalencia es de en torno al 10 % de las que están en edad fértil, y que se presenta con una sintomatología muy variada, “por lo que muchas veces se confunden los síntomas con los de otras enfermedades, retrasándose el diagnóstico mucho tiempo”.

De ahí la importancia de contar con una atención especializada para este tipo de pacientes, una reclamación desde las asociaciones de afectadas, que según la doctora Rodríguez “permite un seguimiento más homogéneo, hacer comunidad entre ellas incluso en la misma consulta, y nos obliga a los médicos a tener que estar al día de todo lo que se mueve en torno a la endometriosis”.

Entiende también que lo ideal sería, como piden las afectadas, poder contar con unidades específicas multidisciplinares, pero asegura que en el Clínico compostelano ya se trabaja de alguna manera en este sentido, puesto que “cuando afecta a otros órganos y hay que pasar por cirugía, trabajamos conjuntamente con las cirujanas Chus Ladre y Andrea Castiñeiras, se coordina todo el equipo necesario cuando se precisa y, aunque queda mucho por hacer y habría que incorporar psicólogos y radiólogos, hemos avanzado mucho”.