Ás veces os dados do destino saben ben cara onde debuxar a súa xogada de sorte, por eso mesmo, Santiago celebra hoxe o Día Mundial da Poesía con A miña terra é un vello falar, novo libro de Manuel Pombo Arias (Sarria, 1943), satisfeito onte pola casualidade de facer a súa presentación na capital galega horas antes desa efeméride e tamén en datas do inicio do primavera.

Pombo Arias: “A primavera sempre tivo que ver coa poesía e a presentación faise no mesmo día da primavera e cerca deste martes que é o Día Mundial da Poesía... Xa no colexio dicíanme que eu era poeta pero cando eu era mozo a poesía non era das cousas mellor vistas e dediqueime a Medicina pero eran outros tempos. E chegoume a época en que a profesión xa non me reclamaba tanta dedicación e encontrei un resquicio para dedicarme a literatura...”, salientou na presentación este poeta é catedrático de Pediatría e profesor Ad Honorem da Universidade de Santiago (USC).

Marcos Calveiro, director de Edicións de Editorial Galaxia, lembrou que este libro ofrece “a poesía máis recente de Pombo Arias”, con tres grandes temas. “O tempo, a xustiza e o amor” como eido, sinalou unha cita feita no Pazo de San Roque.

Tamén estiveron arroupando o autor, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez; e o profesor, ex rector da USC e ex presidente da Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, entre outros persoeiros nun acto xunto a medio centenar de persoas.

Villanueva falou da súa relación co autor de A miña terra é un vello falar.

“Fixen o limiar dun primeiro libro de poesía de Manuel Pombo, onde sorprendeunos cun libro de haikus... A poesía é a expresión máxima da linguaxe e por tanto da expresión literaria e para que exista ten que haber sentimento, emoción... e palabra que une, e os versos de Pombo emocionan e unen”.

Pola súa banda, Manuel Pombo Arias citou algúns dos seus referentes no mar das letras, como Manuel María, Cunqueiro, Valente, Baudelaire, Pessoa, Emily Dickinson, Vicente Aleixandre, Cioran e Hierro, entre outros nomes, fío da súa intervención.

“Quizá nunca estiven contento conmigo mesmo en nada nin siquera na Medicina por eso entregueime tantos anos a ela e por eso agora dedico tanto tempo a esta outra paixón miña... A poesía é indignación, revelación e ata política, e unha forma de ver o mundo. Neste libro está Sarria, está Santiago e están os soños de infancia, de cando eu era un neno campesiño... E está adicado o meu neto porque cando meu neto entra na casa entra a vida”, asegurou cun chisco de emoción na gorxa o autor antes de falar da valía dos apoios literarios.

“Se o profesor Villanueva dime que algo non o tire á papeleira ... me axuda a tirar adiante aínda que un non crea en si mesmo”.

E Manuel Pombo tamén gabou o labor do secretario xeral de Política Lingüística: “As cousas impostas non funcionan, as cousas deben facerse desde o convencemento, como as fai Valentín García”, dixo.

E o mesmo Valentín García rematou dando as grazas “polas palabras tan fermosas e tan xenerosas dun autor xa maduro, consolidado, cunha poesía fundamentada na maior parte nos seus tempos da infancia”.

E ante este décimo libro da carreira de Manuel Pombo, quedou no aire un dos versos que amosa a súa visión poética: “Poesía, a preciosa mentira dun momento vestida de verdade”.