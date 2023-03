A Universidade de Santiago puxo en marcha o pasado mes de setembro as primeiras medidas extraordinarias dirixidas ao aforro e mellora da eficiencia en materia enerxética nas infraestruturas da institución académica, no marco do Plan de Estratexia Enerxética. As accións cometidas como a instalación ou mantemento de contadores en todos os edificios para poder medir o consumo real da dotación, a redución do alumeado ambiental ou ornamental, e o uso eficiente e responsable da iluminación interior e equipamentos informáticos supoñen dar un paso adiante en relación á ecoeficiencia enerxética da institución. O aforro no consumo de enerxía (gastáronse 1.081.898,45 euros menos entre o pasado setembro e xaneiro de 2023) tivo tamén unha incidencia directa na dimininución da pegada de CO2 ou descarbonización da institución. Evitouse, con esa redución de consumo enerxético do 12,5 % no periodo, a emisión á atmósfera do CO2 equivalente a 50.000 coches circulando durante 30 kilómetros.

No eido da sustentabilidade a USC conta con varios proxectos en marcha. O primeiro deles é o de mobilidade sostible co que a USC decide impulsar a creación dunha rede de carrís bici que lle dean resposta á mobilidade interior dos Campus Norte e Sur, e a conexión entre eles. Fóra destes espazos, identifícanse como puntos a integrar na rede universitaria as facultades da USC presentes no Casco Vello; así como os centros docentes Roberto Novoa Santos, ao costado do Hospital Clínico Universitario, e o edificio dedicado á investigación, Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, CIMUS, na Avenida de Barcelona.

“O obxectivo no deseño do trazado e na formalización do circuíto ciclista, é de crear un espazo que aporte seguridade e comodidade de uso na calzada aos usuarios, enfatizando a súa presenza e dereito ao uso da misma, frente ao dominio dos vehiculos motorizados privados”, indican dende a Universidade.

Este plan compleméntase coa posta en funcionamento dun programa piloto de préstamo de bicicletas eléctricas (trinta nun primeiro momento), así como na instalación de cinco estacións de carga distribuídas polas zonas universitarias con capacidade para cargar dez dispositivos cada unha, que está previsto poñer en marcha na primavera desde ano 2023. Éstas estableceranse dende a Avenida de Barcelona ata o Campus Norte, pasando polos colexios maiores e a zona de Medicina e Odontoloxía. Dende a USC sinalan que as estacións de carga serán tamén compatibles, mediante unha adaptación mínima, coa carga de dispositivos propios como bicicletas ou patíns eléctricos dos membros da propia comunidade.

Outro dos proxectos en marcha é o programa Reciclos, que busca dar un paso adiante na economía circulara de plásticos e aluminios. As seis máquinas situadas na biblioteca Concepción Arenal, nas facultades de Filoloxía, Ciencias Económicas e Empresariais, Escola Técnica Superior de Enxeñería, no módulo central das facultades de Psicoloxía e Ciencias da Educación, e na Facultade de Matemáticas, recolleron dende comezos de ano un total de 3.305 envases, entre latas (217) e botellas (3.030). A USC é a primeira universidade, a nivel galego, que participa neste programa no marco do Sistema de Devolución e Recompensa (SDR) de Ecoembes e que implica en palabras do vicerreitor de Transformación Dixital e Innovación, Gumersindo Feijoo, “unha oportunidade de materializar nun mesmo xesto o seu compromiso co desenvolvemento sostible e o respecto polo medio ambiente xunto coa sensibilidade cara a temas de alcance social”.

Este sistema de reciclaxe está implantado na cidade de Santiago dende o ano pasado, onde máis de 600 contedores amarelos da cidade xa contan coa tecnoloxía Reciclos, podendo os veciños recibir recompensas polas latas e botellas de plástico xeradas nos seus fogares, como colaborar co Banco de Alimentos ou con Oceánidas, para axudar a conservar o fondo mariño.

Tamén está en marcha un programa piloto de compostaxe nas cafetarías universitarias. Trátase da instalación dun sistema modular de compostaxe cun consumo 0 de auga e enerxía no arredor da Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) que permita compostar os refugallos da cafetaría e tamén os derivados dos traballos de xardinería que a institución leva a cabo nas súas zonas verdes. Aseguran dende a Universidade que unha vez analizados os datos deste programa “prevese a súa ampliación a todas as cafetarías universitarias, así como ás residencias do Sistema Universitario de Residencias co obxectivo de tratar os seus refugallos orgánicos”. A iniciativa intégrase no proxecto de cooperación transfronteiriza Res4VALOR no que a USC participa en colaboración con Sogama.

Tamén se porá en marcha o proxecto piloto de instalación de illas enerxéticas para carga de dispositivos electrónicos que, ao mesmo tempo, son postos de traballo para a comunidade universitaria. A instalación das primeiras illas levarase a cabo na Facultade de Dereito. As estruturas contan con placas solares na cuberta, o que permite ser fonte de carga para dispositivos electrónicos, ao tempo que supoñen espazos de traballo para a comunidade universitaria.

