Compostela posúe un extraordinario patrimonio de órganos históricos e a Semana Santa é a data elixida para poder gozar deles. O Concello presentou onte a nova edición do ciclo De Lugares e Órganos, que se desenvolverá entre o 31 de marzo e o 8 de abril. Concertos, espazos de conversa, un itinerario musical e a proxección da película de cinema mudo Shoes con música ao vivo na sala NUMAX conforman a programación desta edición.

O órgano “é o gran referente harmónico que existe no noso patrimonio” xa que “forma parte, máis que ningún outro, da historia sonora de Compostela”, salientou onte a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, durante a rolda de prensa para presentar a nova edición do ciclo. A directora artística do programa, Belén Bermejo, explicou que o propósito da programación é “achegar públicos amplos a este descoñecido e ao tempo fascinante instrumento, do que Compostela posúe magníficos elementos exemplarmente restaurados”.

O primeiro dos concertos terá lugar o día 31 de marzo en San Paio de Antealtares, da man do coruñés afincado en Ámsterdam Enrique López-Cortón, cantante, director de grupos vocais e organista, que dirixirá a Capella Sancta Maria, para interpretar un programa de músicas procedentes de mosteiros femininos ou compostas e arranxadas para seren cantadas polas freiras.

O día 2 terá o grupo La Tasteggiata, unha formación integrada por Tobie Miller, Marco Ambrosini e Eva-Maria Rusche, interpretará un programa de música barroca, Notas roubadas, cunha combinación instrumental pouco usual de zanfona, nyckelharpa, órgano portativo e espineta. Será na igrexa do Pazo de San Lourenzo, un espazo no que existe un valioso órgano aínda sen restaurar. O concerto irá precedido dun espazo de peparación para a escoita e conversa cos intérpretes. O día 3 será a quenda do órgano de Santa Clara, no que a organista Eva-María Rusche interpretará un programa integrado por pezas compostas arredor do himno do Page Lingua, xunto a sonatas da chiesa de coñecidos autores. Pechará o ciclo o día 8, na Igrexa da Universidade, Alejandra Escolante, unha das máis prezadas organistas do panorama musical galego, que actuará xunto cos membros do Quinteto InVento.

De Lugares e Órganos ofrece ademais as Matinés 20’ . Terá lugar na mañá do xoves 6 na Igrexa da Universidade da man da compostelá Marta López, profesora de clave do Conservatorio de Pontevedra, que interpretará un repertorio da súa escolla. Con ela poderase falar sobre o seu oficio, experiencia e práctica como organista. O día 5 haberá un roteiro pola cidade, arredor da figura do organeiro Mariano Tafall, no que se percorrerán diferentes fitos relacionados coa biografía.

A programación complétase, na súa sección O órgano sae á rúa, coa proxección, na sala Numax, da película de cinema mudo Shoes, da directora Lois Weber, que será acompañada de música ao vivo interpretada polo guitarrista Rafa Fernández e Alex Salgueiro, ao órgano Hammond.

De balde

As entradas para actividades e concertos son de balde, mais cómpre retirar invitación no despacho de billetes da Zona C., xa desde onte. De non se esgotaren, tamén se poderán recoller o propio día da actividade no lugar onde esta se celebre desde unha hora antes do seu comezo. As entradas para a proxección na Numax poderán recollerse no despacho de billetes do cine ou na web numax.org e teñen un prezo de catro euros.