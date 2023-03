O IES Rosalía de Castro dará a coñecer hoxe pola tarde os gañadores da quinta edición do premio Stephen Hawking de investigación científica. O xurado, presidido pola paleoantropóloga galega María Martinón, xa está a valorar as memorias dos corenta traballos procedentes de oito centros de Secundaria que concorren ao certame. A avaliación completarase nas correspondentes exposicións públicas e as distincións -un primeiro premio, catro segundos e seis terceiros- daranse a coñecer nunha sesión no salón de actos do centro ás 19 horas.

Nesta edición a participación de mulleres duplica a de homes, con 41 e 22 respectivamente nos equipos candidatos. No tocante ás materias dos traballos presentados, predominan os de Bioloxía con 16, seguidos polos sete de Química e Matemáticas, os seis de Física e catro de Informática. Por centros, comparecen dous de Santiago, outros tantos da Coruña e de Lugo, un de Ourense e un de Silleda. “Ademais da competición educativa, aproveitamos a ocasión para facer unha xornada de convivencia entre o alumnado”, apunta o coordinador do premio e profesor de Física e Química, Suso Fidalgo. Importancia da cooperación A presidenta do xurado, que impartirá unha charla na entrega dos galardóns, declara a súa “ilusión” por participar nunha actividade organizada polo instituto no que estudou a súa nai e, agora, a súa sobriña. “Xa coñecía este premio que estimula o pensamento científico e o razoamento crítico entre a mocidade. Será moi gratificante ver o talento e a curiosidade que moven a xeración que tomará as rendas do mundo”, afirma. Ademais, Martinón sostén que é “fundamental levar a investigación científica e a súa divulgación a etapas preuniversitarias, nun momento en que están a decidir a súa vocación e saídas profesionais”. A paleoantropóloga tamén reflexiona sobre a diferenza principal entre o ser humano de hoxe e o de hai millóns de anos, indicando que “se basea no grao da creatividade, cooperación e coñecemento como piares fundamentais sobre os que se sustenta a nosa civilización”. Deste xeito, engade que “o desenvolvemento da linguaxe articulada complexa ou a expresión artística como reflexo da capacidade de abstracción e simbólica, son fitos cruciais na nosa evolución. Somos unha especie que evolucionou para cooperar; a nosa mellor arma para enfrontarnos aos problemas é a colaboración. O homo sapiens non naceu para estar solo”.