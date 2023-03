O PP compostelán denunciou onte que “a menos de 70 días das eleccións municipais, os veciños de Santiago se ven inundados por múltiples presentacións de proxectos e numerosos anuncios” por parte do Goberno socialista, “nunha carreira contrarreloxo cara a última data na que o Goberno Bugallo pode seguir vendendo fume”. O voceiro municipal popular, José Antonio Constenla, ven de denunciar o “chorreo de promesas electorais, disfrazadas de proxectos coas que o alcalde socialista enche a axenda do Concello, moitas das cales xa deberían estar rematadas ou ben xa iniciadas”. Nas últimas semanas, continuou “estamos asistindo a unha explosión de compromisos que tiñan o seu nacemento no programa electoral dos socialistas e dos que nada se sabía ata o de agora”, promesas “como a sinatura do Pacto polo Rural ou a constitución do Consello de relacións veciñais, un órgano que ten por obxecto canalizar a participación cidadá a través de reunións periódicas, que xa non poderán ter lugar ata o vindeiro mandato”. Constenla dixo que “a falta de vergoña do actual alcalde socialista parece non ter límite, polo que é seguro que de aquí a un par de semanas veremos como emprega todos os medios ao seu alcance para impactar aos veciños” con proxectos de última hora