RECOÑECEMENTO O estudante do mestrado en Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos (Big Data) Marco Baleato acaba de ser recoñecido na quinta edición do Premio ao Mellor TFM concedido por DXC Technology. O traballo premiado leva por título Aproximación á detección de anomalías en sensores industriais en tempo real usando técnicas de análise avanzada. Tutelado por Pablo Lombao, enxeñeiro da empresa Finsa, consistiu no desenvolvemento dunha metodoloxía de detección de anomalías en sensores industriais.

Grazas a este proxecto, Finsa dispón dunha aproximación alternativa a un dos sensores clave da liña, a nivel operativo e analítico, o que lle permite identificar oportunidades de mellora nunha das principais liñas de traballo e na dixitalización da fábrica. Segundo Marco Baleato, “a maior dificultade do proxecto foi a análise dos datos de fábrica debido á súa complexidade, pero as visitas ás instalacións e a axuda do persoal experto permitiron construír un conxunto de datos de adestramento de calidade”. ecg