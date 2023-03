El Consello da Xunta también aprobó ayer los proyectos de trazado “para desenvolver o eixe de 10,5 km de mobilidade sostible entre O Milladoiro, a estación intermodal e o complexo administrativo de San Caetano, no Concello de Santiago, que suporá un investimento de preto de 10,6 millóns de euros”, indicaron desde el Gobierno gallego. Este presupuesto autonómico incluye “o pagamento dos 363 predios necesarios para impulsar estes itinerarios, que están consensuados co Concello, co obxectivo de crear na cidade un percorrido exclusivo para peóns e ciclistas de novo trazado, pendentes moderadas e sen apenas interacción co tráfico rodado”, añadieron desde la Xunta.

Sobre este tema, la portavoz municipal del BNG señaló ayer que este itinerario será “inoperativo e non cumprirá os obxectivos porque a Xunta, ao insistir en manter ese trazado, desbota o itinerario máis curto entre o Milladoiro, a estación intermodal e o centro de Compostela e opta por afastalo das zonas urbanas, ademais de non conectar os barrios nin articular a cidade”. “Isto fará inviábel que as persoas que queiran ir en bicicleta a traballar ou estudar usen ese itinerario que dá un rodeo e con pendentes moi pronunciadas para ir ao Politécnico, á USC ou ao CHUS, como exemplos”, subrayó Goretti Sanmartín.