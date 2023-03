Cuando Ruxe Ruxe aparecieron en el mapa musical de Galicia en 1996, la sala Capitol solo tenía historial de cine, hoy este local es un referente de la agenda cantábrica y su escenario será asaltado (21 h.) por este grupo compostelano de rock, orgullo de la parroquia de Aríns. Hay entradas a 12 euros (anticipada).

Ruxe Ruxe presentan Unha noite no interior dunha faísca (Lobicán Records), disco producido por Xurxo Pinheiro con temas como Vaia onde vaia, corte de paso ska/swing con un vídeo grabado por Alberto Lora (Galunk Producions) y dirigido por Marcos PTT; o Crebas, canción con aire a Los Enemigos y aliño de trompeta a cargo de Abel Cañete y cuyo clip usa ilustraciones de Diego Pérez (Diebujitos) y una idea de Ramón Díaz, por citar dos momentos de un álbum con edición en vinilo.

Hoy forman Ruxe Ruxe: Xaco Barona (gaita), Xan Pericán (saxo), David Barbas (guitarra), Xulia F.Neira (bajo y voz), Iago Hermida (batería) y Vituco Neira (guitarra y voz).

En charla con EL CORREO, Xan explica la clave de que esta formación picheleira sea mucho más que una pegatina “que xa case forma parte do mobiliario da cidade”, detalla sobre su omnipresente logotipo de aspas: “Unha maneira divertida de deixar pegada”.

¿Su fórmula para pervivir como banda? Sencilla, pero no tanto. “Sobre todo que tes ilusión cada vez que estás no escenario. Se fose unha especie de trámite, desanimaríate e aínda que sempre tes momentos onde estás máis motivado que noutros, nunca tivemos a sensación de tirar a toalla, e hoxe estamos no noso mellor momento, cunha formación moi ben compenetrada”.

La noche tendrá sorpresas y un telonero llegado de tierras británicas, Brian Brody, que viene con un último disco, Live in Belgium, donde resume dos décadas de carretera y cañas. Si salen chispas de su guitarra acústica que nadie llame al alcalde, Brody es así de intenso.

“Coñecémonos en Santiago, nas tabernas, que é onde mellor coñeces á xente. Máis que un cantautor, Brian é un showman, é moi divertido e unha personalidade no seu país”, aclara Xan sobre un músico de Dublin que se define con la frase: “Iristh traditional and pub entertainment”, para que todos sepamos que nunca rechaza una cerveza.

Hablando de Irlanda, la música de Ruxe Ruxe bebe mucho del sonido de los Pogues pero también de grupos más cercanos: “Os Diplomáticos, por exemplo, son un grupo que nos ensinaron moito, amosando que se poden facer as cousas aquí e pódense facer en galego”, indica el saxo de Ruxe Ruxe, antes de citar otro referente, “Rancid”.

El concierto de hoy será especial.“Vai ser unha boa festa. Teremos convidados como Xabier Facal, un mestre do órgano Hammond e haberá máis sorpresas”.

Además presentan un cómic biográfico con trama de ficción y un pie en la realidad. “Chámase A invasión dos guirizombis, feito por Gonzalo Vilas, un magnífico debuxante que fala con humor e ironía do que supón hoxe ser de Compostela e dunha certa invasión”, explica Xan sobre ese tebeo que nace de una historia de Vituco, cantante y uno de los tres componentes de Ruxe Ruxe, con Xan y Xaco, que alimentan el latido del grupo desde aquel 1996, trayectoria sobre la que no quieren dormirse.

“A auga pasada non move o muíño e este negocio é realmente o que é e a traxectoria pasada non te axuda a seguir indo os ensaios nin emocionalmente nin musicalmente, o que axuda é a ilusión, o pasado non axuda niso, axudan as ganas que seguimos a ter. Estamos agora no mellor momento da historia do grupo, formamos un sexteto moi ben levado e iso nótase”, cuenta un Xan Pericán orgulloso de ser parte de lo que califica como buen momento de la música en gallego.

“Agora mesmo hai unha explosión de moitos grupos de moita calidade en galego, hai grandes festivais e outros festivais que apostan pola autoprodución... E penso que a cultura galega goza de boa saúde. Poder ser que sexa necesaria máis difusión e apoio pero a nivel de calidade estamos nun momento moi doce”.