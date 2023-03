Escrito polos historiadores Antonio Míguez Macho, Rafael García Ferreira e Concepción López, onte presentouse no Centro Sociocultura Maruxa e Coralia o libro Os alcaldes e as corporacións da II República en Santiago de Compostela. A publicación recolle, en máis de cen páxinas, as biografías de Raimundo López Pol, Francisco Vázquez Enríquez, Ánxel Casal Gosenge, e José Germán Fernández; asi como o funcionamento da vida municipal e o contexto social, económico e político no que desenvolveron as súas funcións.

O acto pechouno o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quen cualificou os anos da II República como “unha época extraordinariamente rica na cidade”, segundo informou o Concello nunha nota de prensa. Bugallo reflexionou sobre o papel de Compostela na historia: “Santiago aparece como un lugar onde pasan cousas, pero non é protagonista das cousas que pasan”. Por iso, continuou, “é importante pór en valor a cidade, a cidadanía e as persoas que xogaron un papel protagonista”. “Estes alcaldes e os que formaron parte das Corporacións Municipais”, engadiu, “permitíronnos ser como somos e chegar a onde chegamos”. A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, sinalou, na súa inervención, que “un dos obxectivos deste Goberno Municipal foi a recuperación da nosa memoria histórica. A recuperación daqueles nomes relevantes que loitaron pola democracia, a xustiza, a igualdade e a liberdade. Uns pagaron coa vida. Outros co desterro. E todos e todas, co silencio, imposto mediante o terror. Custou moitos anos rachar ese silencio e incorporar á nosa historia democrática eses nomes. Pero pouco a pouco, ímolo conseguindo”. Raimundo López Pol, un dos impulsores do Estatuto de Autonomía de Galicia foi rexedor compostelán entre 1931 e 1934. Sucedeuno Francisco Javier Vázquez Enríquez, alcalde entre o 17 de novembro de 1934 e o 23 de febreiro de 1936. A continuación ocupou a alcaldía Ánxel Casal. E o último, José Germán Fernández, alcalde accidental cando triunfou o golpe de Estado, o 18 de xullo de 1936. Nese momento substituía a Ánxel Casal que estaba en Madrid para a entrega do Estatuto de Autonomía. Foi fusilado no cemiterio de Boisaca o 3 de decembro de 1936. Para Míguez Macho, este libro, ademais de ser un exercicio de recuperación da memoria histórica, ten un gran “valor didáctico”. Na súa intervención recomendou que se use con “fines educativos. Que o recoñecemento da historia e da memoria da cidade, non quede só neste libro”, engadiu. Do libro, editado polo Concello de Santiago, imprimíronse 700 exemplares, que se repartirán na Zona C e en Turismo de Santiago.