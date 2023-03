O candidato do PP á Alcaldía de Santiago, Borja Verea, mantivo unha xuntanza coa veciñanza do barrio santiagués de Galeras, onde se comprometeu a liderar a solución ao proxecto do hospital vello tan pronto chegue a Raxoi e sacalo desa situación de colapso que leva anos enquistada. Para o popular, este solar sería a ubicación ideal para a instalación dun supermercado que lle dea servizo a toda a zona, que nos últimos anos medrou de forma notable. Verea lamentou ademais “a falta de liderado do goberno socialista nun asunto clave para este barrio e dun edificio tan emblemático para a cidade”, e salientou que “o que vai conseguir o Concello se continúa poñéndose de costas a este proxecto é que a construción se veña abaixo e despois xa non haberá nada que protexer”.