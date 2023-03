Luz Casal sobresale en la agenda de conciertos de estilo pop rock y cercanías en Santiago de cara al mes de abril. Ella cantará el sábado 22 de abril en el Palacio de Congresos y ya el jueves 27 de mayo en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Ambas fechas son parte de la gira donde presenta su nuevo disco, Las ventanas de mi alma. De cara a su show en Compostela hay entradas a la venta anticipada con precios que van de 40 a 55 euros. Luz ya ha agotado los tickets para sus citas en Vannes (Francia), La Gomera, La Palma, Girona, Bilbao y A Coruña (¡Sold out cuando faltan dos meses!).

En clave indie, Rufus T. Firefly tocan el viernes 14 de abril en la sala Malatesta (21:30 h., 18 euros). Son un combo madrileño con buena reputación por su pop rock con ecos de psicodelia. Alargan así la gira de un disco que reeditan, El Largo Mañana, un hábito cada vez más común en esta era, la de estirar el chicle, en su caso con un edición especial que lleva nuevos temas. En esa misma sala, el sábado 15 de abril, actúan los valencianos Los de Marras con un repertorio rock basado en el disco Peligro Esperanza.

Yendo a la agenda de la sala Capitol, los estadounidenses Lisa and The Lips tocan el viernes 31 marzo con un show que mezcla rock y soul ya que ella es la cantante de la banda californiana The Bellrays. Y el sábado uno de abril llega la fiesta del vigésimo aniversario de este local compostelano, cita con Dj Coco (Primavera Sound) y Espiño Dj, con entradas a 7 euros (incluye una cerveza y el regalo conmemorativo).

Y en ese mismo recinto, el miércoles 5 de abril hay doble programa, con The Wild Rooster (combo sueco que irradia sonido rockabilly y country) y The Botillos.

El viernes 14 de abril, en cita ya con las entradas agotadas, ojo a la visita de SonDaRúa, de lo mejor de la música urbana hecha en Galicia. Ese bolo es parte de su gira de despedida llamada Eterno Combate 2022- 2023. Y el sábado 15 abril tampoco busquen boletos para ver a SFDK, grandes de nuestra escena hiphop, que hace ya semanas agotaron el papel a la venta para verles esa noche pero, ojo, darán un segundo show en la Capitol el viernes 19 de mayo ya que este dúo formado por Zatu y Acción Sánchez son un seguro para escuchar buen rap (entrada desde 22 euros). Y el viernes 21 de abril llegan a la misma sala los venezolanos Lil Supa y Akapellah, con ramalazos de funky y rap latino según revelan composiciones como Cheke.

Y el clan bien grande de fans de Pink Floyd en Galicia puede anotar el sábado 22 de abril, cita con Im-PulseE Pink Floyd Tribute, banda de versiones de la mítica banda británica, que tiene clones a pares con público fiel, por algo será.

Y para quién guste del pop rock clásico con brío veinteañero, el viernes 28 abril visitan la Capitol los Marlon, grupo astur con cantante guaperas, Adrián Roma y una carrera in crescendo.

Y el domingo 30 de abril se presenta en el Teatro Principal de Santiago de Compostela Circum, el nuevo disco del dúo formado por el vibrafonista Ton Risco y el guitarrista Marcos Teira (profesor en Santiago de la Escola Municipal de Música, EMM), quienes plasman sus diez años de trabajo conjunto con música propia y de otros autores, con el flamenco y el jazz como alma.

En el mismo Principal, antes, el jueves 20 de abril actúa el cantautor compostelano Luis Fercán (Luis Eduardo Fernández Cañería). Ofrece pop sereno en temas como Mesa Para Dos, corte estrenado hace un mes donde canta junto al también picheleiro Fredi Leis. Y también ha hecho un dúo con Iseo, Color miel, canción hermosa, lenta a rabiar y con mucha hondura y arrebato al hablar de amor/desamor, un temazo que explica por qué este barbado veinteañero de Santiago crece con el disco Canciones Completas Desde Una Casa Vacía. A todo esto, Fercán acaba de hacer una gira por seis ciudades de México con la cantante pontevedresa Yoly Saa.

En el pub Sonar, hay conciertos esta misma semana que da el relevo al mes de abril, dos citas: el jueves 30 de marzo, con C. Mirazo y el viernes 13 M., con Malfario. Y los sevillanos, Vera Fauna, buen combo indie pop, actúan en el Sonar el viernes 21 de abril (entradas a 8 euros) para dar a conocer los temas de un nuevo disco titulado Los años mejores.

Si aman el fado, apunten que la cantante lusa Carminho irá al Auditorio de Galicia el sábado 15 abril, parte de la gira para promocionar el álbum Portuguesa. Su voz es un prodigio. Y el jueves 20 de abril, Casa das Crechas recibe a García Mc & Nación Quilombo, con un repertorio donde cabe el hiphop y el ska.