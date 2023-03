María José Alonso (Carrizo de la Ribera, León, 1958) volvió a situarse en el podio de las investigadoras más influyentes en España, atendiendo al índice de citación de sus trabajos científicos, el índice-h (ISI-DIH), el último reconocimiento recibido en este mes de marzo. Es pionera mundial en nanomedicina y desde el laboratorio que dirige en Santiago se han hecho importantes descubrimientos en el campo de las vacunas y de los tratamientos oncológicos.

Después de su larga trayectoria en el campo de la tecnología farmacéutica. ¿Cuál diría que es la clave para ser un buen investigador?

Creo que la clave para ser un buen investigador es básicamente el interés en abordar retos continuamente. Siempre les digo a mis doctorandos que durante la tesis doctoral hay una serie de habilidades y capacidades que se pueden adquirir y reforzar. El trabajo en equipo en este ámbito de investigación de ciencias experimentales es muy importante, la capacidad de establecer sintonía y empatía con los demás es una habilidad que se adquiere o refuerza así como también la resiliencia. En investigación la mayoría de hipótesis que planteamos finalmente no se cumplen porque nos movemos en un mundo de lo desconocido. Lo bueno es que aunque no se cumpla, en el camino de verificación de esa hipótesis vuelves a encontrar nuevas ideas y retos. Esa es la vida del investigador por lo que no te puedes hundir si algo no sale, sino al contrario, rápidamente tienes que reforzarte y buscar una nueva idea, un nuevo reto. La perseverancia y el afán por hacer cosas nuevas son las cualidades más importantes.

Es directora de un laboratorio pionero en el campo de la nanotecnología farmacéutica y la nanomedicina. ¿Cuál es la mayor importancia de este ámbito?

La nanomedicina se inició hace medio siglo, en las primeras décadas con poca actividad, y ahora con mucha. Tenemos ya más de cincuenta nanomedicamentos comercializados, entre ellos las nanovacunas de covid. Las vacunas de Pzifer y Moderna son nanopartículas que contienen el ARN mensajero que codifica la expresión del antígeno. En este momento la nanotecnología aplicada al desarrollo de vacunas o de medicamentos basados en las tecnologías de ARN, denominadas terapias avanzadas, es sin duda un ámbito muy puntero y con mucho futuro. La nanotecnología, además de aplicarla al ARN, puede aplicarse a cualquier tipo de fármaco que tenga un problema. Esto quiere decir que si un fármaco no se puede absorber cuando se administra por la boca y no llega a sangre o a su diana terapéutica porque sus propiedades no se lo permiten podemos incluirlo en un nanovehículo que lo transporta a través de las barreras biológicas y le permite alcanzar su diana terapéutica. Además, la nanopartícula protege a sus fármacos frente a su degradación prematura.

¿Qué destacaría de la etapa en la que trabajó en la búsqueda de una vacuna frente al covid?

Esa etapa fue apasionante y a la vez frustrante. Un equipo de seis personas comenzamos a trabajar cuando todo el mundo estaba recluido en su casa y le dedicamos casi dos años a desarrollar una vacuna de ARN mensajero frente al covid. El objetivo era tener una vacuna nasal pero la financiación limitada no nos permitió alcanzar nuestro objetivo. Por suerte justo ahora vamos a retomar el tema gracias a un proyecto europeo que acabamos de conseguir, en el que vamos a trabajar con una vacuna de ARN mensajero frente al covid y otras enfermedades víricas.

Está muy implicada en la investigación contra el cáncer. ¿Habéis conseguido algún tratamiento?

Acaba de salir publicado un artículo en Nature Communications de un trabajo que hice más de once años durante un sabático en EEUU y en colaboración con americanos y Anxo Vidal en el CIMUS, donde desarrollamos un tratamiento para el cáncer oral que ahora lo está desarrollando una empresa en EEUU y están ya en fase 3 de ensayos clínicos, la última fase para el tratamiento del cáncer de boca. Por otro lado, en la última década nos hemos orientado a cánceres, difíciles de curar, como el de pulmón o páncreas y en esta línea trabajamos en una terapia personalizada que va a una diana muy concreta que presentan determinados pacientes que padecen cáncer de pulmón y páncreas. Hemos conseguido resultados muy buenos gracias al programa Ignicia de la Xunta de Galicia que condujo a la creación de la empresa Libera Bio, cuyo objetivo es llevar este tratamiento a la clínica.

En su larga trayectoria investigadora ha recibido destacados galardones; el último la hace figurar una vez más en el grupo de cabeza de mujeres españolas con trabajos científicos de mayor impacto en la investigación, según el ranking del índice-h. ¿Cómo lo valora?

En la actualidad, la cantidad de publicaciones científicas disponibles es enorme, de forma que cuando la gente va a leer busca lo que le resulta más fácil, atractivo y que muestra resultados interesantes. Al índice-h le encuentro de positivo que se refiere al número de personas que han citado tu trabajo como interesante. Si el número de artículos que tienes es muy alto pero el número de citas es muy bajo eso indica que el trabajo no es de calidad, que no le ha interesado a la gente.También hay que tener en cuenta que el índice-h depende de la edad y del ámbito. Mis colaboradores le dedican mucho a escribir un artículo porque hay que apreciar que no sólo es importante el fondo sino también la forma en que lo presentas.

¿Cuál es el papel que juega el CIMUS en la sociedad actual?

Es uno de los centros singulares de investigación que se crearon hace más de una década siendo Senén Barro rector y yo vicerrectora de Investigación. Juntos trabajamos en esta propuesta cuyo objetivo era favorecer la investigación multidisciplinar con una apuesta muy fuerte hacia la traslación e investigación científica de alto nivel. Una década más tarde estamos viendo que los centros singulares están dando sus frutos y que esta iniciativa ha sido bien acogida por la Xunta de Galicia. Diría que son el referente de la investigación en las universidades gallegas, sin quitar el mérito a aquellos ámbitos cuya investigación no requiere este marco.

¿En qué proyecto está inmersa en la actualidad?

En la actualidad seguimos con las vacunas de ARN mensajero y también trabajamos en cáncer en diferentes ámbitos, desde la perspectiva de la medicina personalizada y del diagnóstico. En colaboración con varios grupos en España y en un proyecto coordinado con Pablo Aguiar en el CIMUS estamos intentando conseguir el diagnóstico precoz del glioblastoma multiforme, un tipo de cáncer muy grave y cuyo problema esencial reside en que se diagnostica demasiado tarde. Además, todo cuanto se refiere a patologías a nivel del sistema nervioso central me interesa mucho. En esta línea, acabamos de encadenar dos proyectos europeos relacionados con la terapia del Alzheimer.