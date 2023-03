La Capilla de Ánimas acogió ayer el Pregón de la Semana Santa compostelana 2023, que corrió a cargo del obispo auxiliar de Santiago, monseñor Francisco Prieto, a propuesta de la Hermandad de la Esperanza. En un acto en el que participaron el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo; el arzobispo, monseñor Julián Barrio; la directora xeral de Turismo de Galicia, Nava Castro; otras autoridades y numerosos cofrades y vecinos de la capital gallega, el prelado quiso destacar que “a semana pronto será santa e tomará as rúas e prazas de Santiago; farase luz para desvanecer as sombras e proclamar unha vez máis que non hai amor máis grande que dar a vida polos demais”.

Monseñor Prieto hizo un relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, parándose en los episodios bíblicos, al tiempo que lanzó un llamamiento a la esperanza que inspira el tiempo de Pascua. Semana Santa en Compostela: horarios y procesiones “A Semana Santa lémbranos unha vez máis que a última palabra non é morte senón resurrección. Cristo ensínanos que a vida vence á morte e a súa victoria é tamén a nosa victoria”, manifestó el obispo auxiliar en su intervención, al tiempo que apuntó que “a fe confírmanos que o resucitado nunca nos abandonará; por iso neste punto necesitamos recuperar a esperanza. A Semana Santa pon a vida nas rúas, nas celebracións, procesións e nos corazóns de quenes nestes días contemplaremos, adoraremos e proclamaremos de novo que o Nazareno resucitou e non está entre os mortos”. Al pregón asistieron representantes de todas las hermandades de Semana Santa de la ciudad, unidas en la Junta de Cofradías que preside Luis Seoane. Después de este pistoletazo de salida, el programa de procesiones comenzará este viernes, denominado de Pasión, con el desfile de la Virgen de los Dolores, que saldrá de la iglesia de San Miguel dos Agros, a las 21.00 horas. Ya el sábado, en la Catedral de Santiago, se celebrará el Ejercicio del Via Crucis, a las 19.30 horas. El Domingo de Ramos, día 2 de abril, saldrá, las 10.45 h, de la iglesia de la Tercera Orden Franciscana Secular, la conocida como procesión de la Borriquita, que hará una parada en la Praza da Quintana para la tradicional bendición de las palmas y olivos. Ese mismo día, a las 18.00 horas, saldrá de la Capilla de Ánimas la procesión de la Esperanza, que dará paso al desfiles de la Humildad, programada para el Lunes Santo, 3 de abril, con salida de la iglesia de Santa María do Camiño a las 21.30 h. A partir del Martes Santo el programa se intensifica notablemente hasta el Domingo de Pascua, con varias procesiones y actos religiosos.