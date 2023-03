En plena cuenta atrás para los días grandes de la Semana Santa, que tendrán lugar del jueves 6 de abril al domingo 9, la ocupación hostelera prevista por ahora en los establecimientos de la capital gallega ronda en torno al 60 por ciento en líneas generales, mientras que algunos locales que están situados en la zona monumental rozan ya el lleno.

Y es de esperar que, a medida que se acerquen aún más las fechas clave, el porcentaje vaya aumentando, puesto que “es un período de tiempo en el que lo que prima sobre todo es la reserva de última hora”, según explica a este periódico el presidente de la Asociación Hostelería Compostela, Thor Rodríguez.

Rodríguez señala que “la Semana Santa es algo que funciona muy bien con las escapadas de última hora para los días festivos”, mientras que el resto de ese período se comporta como cualquier otra fecha, pero insiste en que “los datos de ocupación que estamos barajando son bastante aceptables, con algún hotel del casco histórico rozando el cien por cien”. Y aclara que las reservas no se comportan de la misma manera en esta época que para acontecimientos puntuales como pueden ser el festival O Son do Camiño, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Compostela, o el concierto de Robbie Williams del 8 de julio en el Monte do Gozo. Se trata, asegura, de una citas culturales “con una altísima demanda para las que ya se están recibiendo muchísimas reservas porque son acontecimientos que tienen muchísimo tirón”.

Thor Rodríguez considera que las condiciones meteorológicas que vaya a haber en Semana Santa en Compostela “no es algo que suela tener mucha repercusión, ya que quien visita Santiago sabe que incluso le puede llover en agosto”. “Nunca hemos sentido que sea algo que vaya en detrimento de los viajeros, en todo caso puede afectar a los de los alrededores de la capital gallega”.

Y lo mismo con la celebración del Año Santo porque asegura que Compostela es un gran reclamo turístico, “como ya se vio en 2019, cuando no lo era, y además estamos observando que las facilidades de transporte para llegar, que han mejorado muchísimo, están favoreciendo las visitas”.

A falta de que se confirme que la procedencia será mayoritariamente nacional, “como viene sucediendo siempre”, el presidente de Hostelería Compostela recalca al ser preguntado por las tarifas que “hemos tratado de contener los precios y se están manteniendo los de verano, pero como los sobrecostes nos han subido muchísimo, lo que sí está sucediendo es que en la temporada baja no decrece tanto, pero es que de lo contrario no seríamos capaces de poder afrontar todos estos gastos de luz y todo tipo de productos, cada vez más elevados”.

En cuanto a los vuelos previstos en Lavacolla para estas vacaciones, Aena avanza que entre el viernes 31 de marzo y el lunes 10 de abril habrá 732 operaciones la terminal. En 2019 hubo 713 en los días equivalentes. El día de más tráfico será el domingo 2, con 71 vuelos. El miércoles 5 y el jueves 6, días tradicionales de salida y llegada a Galicia, 70 operaciones cada día.