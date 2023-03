O San Francisco Hotel Monumento xa está preparado para recibir hoxe aos visitantes do II Encontro do Viño Galego Revera Vinum, o encontro do viño galego no que durante dous días poderase coñecer a gran variedade de adegas, Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas Protexidas que se estenden por Galicia, e que contará con máis de 500 referencias e un completo programa de actividades.

Promovido pola Asociación Hostelería Compostela e organizado por Escenoset, co patrocinio da Xunta e o Concello de Santiago, o Revera Vinum se inaugurará hoxe 11.00 horas. Ademáis da zona expositiva das empresas distribuidoras e adegas, e do Túnel do Viño, onde terán especial presenza as adegas premiadas nas Catas de Galicia 2022, o Revera Vinum conta cun amplo programa de actividades, con prezos que van dende os 25 aos 45 euros, como Castes galegas vs castes internacionais, con Luis Paadin (luns, 27; 10.00 horas); ou Cata de cartas de viños dos séculos XVIII – XIX, con Alejandro Paadin (luns, 12.30 horas), entre outras. Tamén haberá varias actividades gratuitas como a mesa de debate Valores dentro dunha copa.

O prezo das entradas para ter acceso ao recinto é de 10 euros que permiten a visita en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.30 horas. Cada localidade dará acceso ás diferentes casetas de empresas distribuidoras e adegas, representando a todas as denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas galegas, e que formarán parte dá área expositiva.

Ademais, coa entrada tamén se poderá acceder a algunha actividade gratuíta e ao Túnel do Viño onde os visitantes poderán coñecer máis de 300 referencias mentras gozan e aprenden co asesoramento do persoal que o atende, durante 30 minutos. A Asociación Galega de Sumilleres Gallaecia celebrará no marco do Revera Vinum o seu acto de 25 aniversario, con entrega de distincións e premios e tamén se celebrará o Galicia en Copas, un roteiro de viños por bares da cidade.