El profesor emérito de la Universidad de Santiago (USC) Carlos Pajares Vales habló ayer de Ateísmo, Razón, Ciencia y Fe, durante su charla en el salón de actos del Colegio Mayor San Agustín.

“En el ateísmo hay esencialmente tres objeciones frente a la existencia de Dios. La primera, parte del marxismo, de la frase: La religión es el opio del pueblo; sobre ello hay que decir que el cristianismo, desde sus orígenes, aboga por la libertad, y en las bienaventuranzas se dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia”, argumenta el profesor Pajares para dar el contexto de su razonamiento al dicho de Karl Marx más allá de la literalidad.

Otro de los tres ejes de la intervención de Pajares alude al límite del poder divino.

“Respecto a la maldad en el mundo, si Dios es omnipotente y lo puede todo, hay quien plantea que si hay sufrimiento en el mundo es porque o es malvado o Dios no existe. Y ante eso diré que hay cosas que Dios no puede hacer. No puede ir contra la Naturaleza, no puede impedir que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados, por ejemplo”, dice en conversación telefónica con EL CORREO el rector de la USC durante los ayeres de entre los años 1984 y 1990, y cuya charla en el Colegio Mayor San Agustín también ahondó en otras partículas del pulso entre ciencia y religión.

“El hombre científico sabe que no hay dos árboles iguales aunque sean de la misma especie, ni dos hojas iguales y la ciencia intenta unificar, dar una visión unitaria”, apunta, antes de izar la tercera vela de su viaje en torno a las objeciones del ateísmo a la existencia de Dios.

“La actitud del científico es la de estar abierto a lo que nos pueda deparar la Naturaleza. Investiga, va a por un objetivo pero tiene que estar atento a las sorpresas, como la de Alexander Fleming con los hongos al descubrir la penicilina... En ciencia, a pesar de lo que se piensa, sabemos muy poquito y cuando se hace un gran descubrimiento se abren nuevas ventanas hacia el desconocimiento... Y el hombre religioso tiene la misma sensación de respeto hacia lo que pueda encontrar en la vida cada día”, subraya Carlos Pajares, premiado científico que fue el primer decano de la Facultad de Física de la USC y que con esta charla titulada Ateísmo, Razón, Ciencia y Fe, ofreció a las personas asistentes una invitación a (re)pensar la física y química del puente entre el ateísmo, Dios y viceversa.