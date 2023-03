Só un día despois do gran acto de presentación en Santiago dos candidatos do BNG nas eleccións municipais do 28-M, a formación nacionalista anunciou onte a listaxe de persoas que integran a súa candidatura na capital galega, que, en palabras de Goretti Sanmartín, conforman “un equipo preparado para gobernar”. “Son persoas co corazón en Compostela e capacidade para xestionar os retos de Santiago nos próximos catro anos, para preparar un futuro de ilusión e de esperanza na capital de Galiza”, indicou.

Como liñas de traballo prioritarias, explicou que “o concello precisa un cambio transformador liderado polo BNG, capaz de aproveitar o noso potencial e de recuperar o orgullo cun proxecto que pon no centro as persoas que viven e traballan en Compostela”. “Queremos un concello con dereito á vivenda e prezos asequíbeis para o alugueiro; un concello feminista, con servizos públicos de calidade e preparado para o cambio climático”, engadiu a candidata do BNG á Alcaldía de Santiago.

Nese sentido, afirmou que as persoas que fan parte deste proxecto “destacan pola súa implicación no movemento asociativo”. E puxo como exemplo a Xesús Domínguez, Lois Calvelo, Concha de la Fuente, Isabelle Kerdudo, Manuel Quintáns ou Lurdes Sexto.

“Do ámbito da arquitectura está Iago Lestegás, do ensino Pilar Lueiro e Manuel César, da avogacía Xavier Castro, do sindical Sandra López, do sanitario Encarna Brión, do LGBT Alexandre Garrido, da educación social Saleta Chao, do comercio César Lago e do cultural Míriam Louzao, Lucía Carreira e Xan Bello, entre outras. E a aposta pola mocidade vén de integrar persoas como Martiño Cacheda e María Bará”, destacou Sanmartín, antes de engadir que á lista tamén se incorporan independentes que se achegan ao BNG “como mostra de crecemento, como Marisa Gil, da asociación A Pedra que fala de Fecha; Fernando Lacaci, expresidente da Federación de ANPA; Eva Cividanes, do comercio Queroté; e o cineasta Alfonso Zarauza”.

Candidatura do BNG

1. Goretti Sanmartín Rei

2. Míriam Louzao Fernández

3.Xesús Domínguez Domínguez

4. Pilar Lueiro García

5. Manuel César Vila

6. Iago Lestegás Tizón

7. Saleta Chao Rivas

8. Xavier Castro Martínez

9.Marisa Gil Nieto (independente)

10. Alexandre Garrido López

11. Sandra López Corral

12. Lucía Carreira Pérez

13. Lois Calvelo Rozas

14. Concha de la Fuente Pérez

15. Fernando Lacaci (independente)

16. Isabelle Pierre Kerdudo

17. Martiño Cacheda Rodríguez

18. María Bará Louro

19. Xosé M. Quintáns Couselo

20. Lurdes Sesto Gontán

21. Xan Fernández Bello

22.Eva Cividanes Portela (indepen.)

23. César Lago Bouza

24. Encarna Brión Tubío

25.Alfonso Vilas Zarauza (indepen.)