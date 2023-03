Un test rápido para detectar a enfermidade celíaca titulado ‘NBusCeliac Rapid Test’ é o proxecto co que os investigadores do Ciqus, Daniel Abella López e Adrián López Teijeiro, xunto con Alejandro Failde Fiestras, pertencente ao Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), conseguiron o primeiro posto no Encontro Internacional de mozas e mozos Emprendedores (EIJE 2023) que se desenvolveu na cidade portuguesa de Viseu. Na súa presentación, os investigadores explicaron como só un 30 % das persoas que padecen esta enfermidade están diagnosticadas. Ademais, a prevalencia desta patoloxía en España é do 1 %. Segundo relataron, o diagnóstico tradicional é un proceso que pode estenderse ata unha década entre que aparecen os primeiros síntomas, o paciente acude ao médico, realízanse as pertinentes probas de laboratorio e a posteriori unha biopsia. Ante esta situación, o proxecto conforma un método non invasivo a través dunha pequena mostra de sangue, cunha duración de 20 minutos e con gran sensibilidade e precisión.