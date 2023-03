O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e do seu deputado, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentará mañá ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª.

O colapso no servizo de Urxencias do Centro Hospitalario da Universidade de Santiago (CHUS) vén sendo unha constante nestes últimos anos que se viu agravada aínda máis se cabe nestes últimos tempos. Fronte a isto, o Goberno galego mantén unha actitude pasiva sen dar os pasos necesarios para afrontar un problema que xa é crónico.

A Asociación de Pacientes e Persoas Usuarias do CHUS volvía denunciar a situación de saturación nese servizo na mesma semana de Reis, na que 13 pacientes graves permanecían en padiolas e cadeiras de rodas nos corredores de acceso de Urxencias. A maiores, sempre segundo este colectivo, a pesares das advertencias do persoal sanitario aos responsables do servizo, 19 pacientes co ingreso en planta asinado estaban ocupando os espazos de traballo e 8 padiolas da zona de atención permanecían sen ocupar por falta de persoal sanitario asignado.

No Sergas aducen que xa tiñan previsto o aumento das urxencias hospitalarias por causa do incremento de afeccións respiratorias, para o que aprobaron un plan de continxencias, máis a realidade apunta a que non son problemas puntuais senón situacións recorrentes que poderían mellorar de existir unha mellor organización.

Dotar de suficientes recursos e boa xestión a atención primaria, desenvolver axeitadamente o servizo de hospitalización a domicilio, pór a disposición das persoas doentes todas as camas das que dispón a área sanitaria de Santiago e Barbanza ou establecer circuítos claros para ser áxiles na desviación de doentes dende urxencias a hospitalización serían cuestións que sen dúbida poderían facer mellorar o servizo de Urxencias do CHUS.

Por todo isto, parece claro que o colapso crónico do que adolece o servizo de Urxencias do CHUS obedece a un problema organizativo que pasa por unha dotación estrutural e de profesionais adecuada, por potenciar as alternativas que teñen demostrado ser eficientes noutras áreas sanitarias como a área de observación, a unidade de curta estadía, o hospital de día ou a hospitalización a domicilio e por adecuar a oferta ás necesidades reais de hospitalización convencional e de atención sociosanitaria.

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, presentan a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1. Elaborar urxente un plan funcional do servizo de Urxencias do CHUS que dea solución á situación crónica de saturación que vén padecendo e que marque circuítos claros e eficaces para desviar as persoas doentes ás diversas unidades de hospitalización.

2. Abrir de inmediato todas as camas da área sanitaria de Santiago e Barbanza necesarias para aliviar a sobresaturación do servizo de urxencias do centro compostelán e dotar do persoal preciso para cubrir esa demanda asistencial.

3. Reforzar o sistema de urxencias extrahospitalarias da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza para frear a desbordada demanda nos propios servizos de urxencias do CHUS.