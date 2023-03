Diez alumnos del Colégio do Ave (Guimarães) y otros diez del Colegio M. Peleteiro participan esta semana en School At Work International (SAW), un programa educativo que proporciona a estudiantes de 1º de Bachillerato experiencias y conocimientos sobre la diversidad del mundo laboral.

O BNG traslada ao próximo pleno unha moción para a mellora dos servizos básicos, dos accesos e da seguranza viaria no lugar do Viso. Goretti Sanmartín, xunto a Xesús Domínguez e Lois Calvelo, mantiveron un encontro coa veciñanza do Viso para analizar os problemas da zona. Aseguran que “as ampliacións da AP-9 privaron á veciñanza de poder acceder ás súas propiedades situadas á outra marxe da autoestrada” e as canalizacións da auga “provocan que cando chove a aldea queda practicamente inundada causando desperfectos graves”, entre outras queixas.