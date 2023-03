“Imos gañar as eleccións; somos os únicos que podemos integrar a todas e todos, ese é o noso valor”. De esta forma, el alcalde de la capital gallega y candidato a la reelección en las elecciones municipales se mostró convencido de un nuevo triunfo socialista en Compostela el próximo 28 de mayo y subrayó que su objetivo es “seguir gobernando en solitario para facer que Santiago conte e facelo contando con todos”.

En un ambiente de fiesta, Xosé Sánchez Bugallo, arropado por el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, presentó este miércoles su candidatura para la gran cita del 28-M en una Sala Capitol completamente llena y al ritmo de la canción A Santiago voy.

“O noso reto hoxe é ser a cidade na que nós queremos vivir. Non vale nin un Santiago duns nin doutros, só vale o de todas e todos, e ese Santiago plural e inclusivo só o podemos construír nós”, subrayó el actual regidor compostelano, antes de destacar el trabajo realizado por su equipo de gobierno durante la pandemia. “Este momento esixiu o mellor de nós mesmos, os maiores esforzos e os maiores recursos”, señaló Bugallo. “Chegamos cheos de plans, e a covid fíxonos aparcar os nosos proxectos e ocuparnos integramente das persoas. E necesitabamos saír da pandemia por onde máis sufriramos, pola hostalaría, o comercio, a cultura e o emprego”, indicó el candidato socialista, que también tuvo palabras de agradecimiento para “cada concelleiro, cada traballador e cada funcionario” que lo acompañó “neste camiño” que comenzó hace cuatro años.

“E agora volvemos estar onde queríamos estar, cun 2022 que bateu todos os récords en rexistros de visitantes, cuns polígonos industriais en crecemento e os mellores datos de emprego en décadas”, valoró, antes de incidir en que “este non é o punto de chegada”. “Queremos rematar o que comezamos hai catro anos, porque creo que estamos no bo camiño para facer de Santiago non só a capital de Galicia, senón a cidade de referencia do noso país”, afirmó, convencido de una nueva victoria en las próximas elecciones municipales: “A única hipótese certa é que imos gañar as eleccións”, subrayó.

Con las ausencias del número 3 del equipo de Bugallo, Xaquín Fernández Leiceaga, con compromisos en Madrid por su condición de senador, y de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, de viaje en Bruselas, el acto de presentación de la lista socialista comenzó con la presentación de un vídeo, Comprometidos con Santiago, en el que participaron las 25 personas que conforman la candidatura que aspira a revalidar la Alcaldía en la capital gallega.

Además de Bugallo, en los primeros puestos repiten Mercedes Rosón, como número 2, Mila Castro (4), Sindo Guinarte (5), Marta Abal (6) y Gonzalo Muíños (7). Todos ellos forman parte del actual grupo socialista en el Concello y dibujan la línea continuista en la candidatura. “Asumo de novo o compromiso ca miña cidade, Santiago, para seguir construíndo e mellorando a vida de todas e todos”, subrayó Rosón, actual primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo.

Por su parte, Mila Castro, responsable de Políticas Sociais en el gobierno local, indicó que “a política útil é a que se fai escoitando aos veciños para os que gobernamos”. En la misma sintonía, Marta Abal, edila de Economía, apostó por “seguir traballando por Santiago, facendo do Concello unha administración máis amable, máis accesible, que resolva con eficacia, eficiencia e comodidade os problemas da cidadanía”, mientras que Sindo Guinarte apuntó que “Compostela necesita un alcalde como Bugallo, que coñece ben a cidade e que ten capacidade de diálogo e interlocución coas outras administracións e institucións”. Además, Gonzalo Muíños, responsable de Mobilidade e Seguridade Cidadá, subrayó que Compostela “é unha das cidades máis seguras de España” y añadió que su compromiso es seguir reforzando esta condición.

El número 3, en vídeo

Mientras, Fernández Leiceaga, el gran fichaje en la lista socialista, intervino en el acto a través de un vídeo, durante el cual subrayó la figura del actual alcalde de la capital gallega. “É unha persoa moi próxima, con moita experiencia, e é moi fácil traballar con el”, afirmó el que ya fuera concejal en el gobierno municipal compostelano en el segundo mandato de la anterior época de Bugallo como regidor (entre 1999 y 2011). Asimismo, se definió como una persona “moi comprometida coa cidade” y afirmó que uno de los grandes objetivos que se plantea el equipo socialista diseñado para el 28-M “é darlle un futuro á mocidade”.

Los nombres de la candidatura del PSdeG-PSOE

1. Xosé Sánchez Bugallo 2. Mercedes Rosón Ferreiro 3. Xaquín Fernández Leiceaga 4. Mila Castro Sánchez 5. Sindo Guinarte Cabada 6. Marta Abal (independiente) 7. Gonzalo Muíños Sánchez 8. Marta Álvarez Vázquez 9. Toño Bermúdez (independ.) 10. Isabel Gómez Cambón (indep.) 11. Aitor Bouza Manso 12. Begoña Rodríguez Rodríguez 13. Rafael Sexto (independ.) 14. Ana Carricoba Engroba 15. Antonio Llovo Guillán 16. Jimena Sierra Vázquez 17. Suso Peón Otero 18. Silvia Iglesias González 19. Pablo Seoane Mallo 20. María Moure Ramos (ind.) 21. Gabi Rama Rodríguez 22. María Sesar Vázquez 23. Juan Suárez Quintanilla (ind.) 24. Joaquín Buergo del Río 25. Pilar Cancela Rodríguez