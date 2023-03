A cidadanía de Compostela poderá disfrutar dunha nova programación de roteiros pola cidade histórica que terán lugar nos meses de abril, maio e xuño. Unha planificación que foi presentada onte pola concelleira de Centros Socioculturais, Mercedes Rosón e Guadalupe Rodríguez, técnica da Rede do CSC Maruxa e Coralia. Entre as propostas, abertas á toda a cidadanía, ofertanse visitas a prazas emblemáticas, a diferentes museos ou aos pazos e fontes da cidade, así como roteiros temáticos con motivo do Día das Letras Galegas, a noite de San Xoán ou o 30 aniversario da Casa de Troya.

A concelleira de CSC explicou que con esta actividades se pretende “achegar á veciñanza a riqueza histórica, patrimonial e cultural da cidade histórica”, xa que ás veces “precisamente por telo tan preto non o coñecemos”. Pola súa banda Rosón destacou que os dous primeiros percorridos que xa tiveron lugar no mes de marzo, “coa memoria histórica como eixe”, contaron “cunha alta participación”. “Foron propostas mais alá do patrimonial co fin de achegar á cidadanía a outras realidades menos coñecidas”, como a pegada das mulleres escritoras en Santiago, con motivo do Día Internacional da Muller , “ou o percorrido sobre as persoas fusiladas na nosa cidade”.