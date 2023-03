A primeira edición do concurso de vídeos ‘Vémolo Nós’ pretende promover a produción e a difusión de vídeos curtos, de menos de cinco minutos e en formato de 16:9, e orixinais que fomenten o galego como lingua de divulgación científica e que acaben por constituír un compendio de materiais audiovisuais útiles para a docencia no ámbito universitario. Ata o vindeiro 17 de maio, as persoas interesadas en participar neste certame, aberto ao conxunto da comunidade universitaria deste curso 2022-2023, poden presentar a súa solicitude a través do Rexistro Electrónico da Sede Electrónica da USC.

Facer que a comunidade universitaria teña como referentes produtos audiovisuais de calidade á súa disposición que sirvan de modelo para a creación deste tipo de materiais; coñecer a historia da USC a través das figuras e dos fitos que deixaron pegada na súa traxectoria; e, por último, conseguir que se amose a utilidade do galego na futura vida laboral dos universitarios e universitarias son outras das metas que o Servizo de Normalización Lingüística da USC persegue con esta iniciativa en marcha. O certame outorgará tres galardóns correspondentes ás categorías de ‘Divulgación de Coñecemento’, ‘Descubrindo a USC’ e ‘A utilidade do galego’, dotados cada un deles con 1.500 euros.