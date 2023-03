As tres universidades galegas desenvolverán hoxe unha xornada en liña en materia de submisión química (uso, sen consentimento, de substancias psicoactivas con fins delictivos) e violencias sexuais. Un dos relatorios correrá a cargo de Paula Souto Castro, psicóloga da Oficina de Asistencia ás Vítimas dos Xulgados de Santiago de Compostela. “Observamos que as violencias sexuais están sendo cada vez máis perpetrados por homes que coñecen ás vítimas. Antes iso era máis excepcional e tiñamos outro tipo de perfil de agresor, como persoa descoñecida. Na actualidade, na maioría dos casos son persoas que coñecen ás vítimas ou que se moven dentro do seu círculo de lecer”, comentou Souto en conversación con este medio.

Neste contexto, a psicóloga observa que dende que hai unha normativa na que se contempla de forma máis pormenorizada este tipo de delitos e a protección á vítima “a xente denuncia máis”. En calquera caso non se atreve a dicir se hai menos ou máis casos no último ano “porque depende moitas veces da posibilidade que teñan as persoas de acceder ás Oficinas de Atención ás Vítimas”.

O que contempla a diario é un aumento de casos de submisión química. “Trátase dunha práctica que xa existía fai tempo co consumo de alcohol como principal risco. Agora hai acceso e coñecemento a outro tipo de substancias que poden anular ou modificar a vontade das vítimas á hora de poder decidir se queren manter ou non determinados tipos de contacto sexual ou para agredilas”, relatou.

Sobre as funcións da Oficina de Atención á Vítima explica que se atenden a vítimas do partido xudicial de Santiago pero tamén doutros partidos xudiciais. “Calquera persoa que sexa vítima independientemente de onde teña a residencia aténdese igual. Neste punto destaca que para ter asistencia non é preciso que exista unha denuncia. “A veces actuamos moitos antes ou incluso despois da denuncia ou proceso xudicial porque ao mellor os sinalados necesitan atención psicolóxica ao non conseguir superar determinadas circunstancias”, engadiu.

Tratar o tema dende a Universidade parécelle “un gran avance” porque “apreciamos que houbo un incremento de vítimas neste ámbito”. Así ve “importante que se informe e se visibilice sobre a sumisión química”.

Outra das poñentes será a antropóloga Ana Burgos, coordinadora do Observatorio Noctámbul@s, que iniciou a súa andaina no 2013 dentro da Fundación Salud y Comunidad, como un proxecto de prevención das violencias sexuais no ocio nocturno e en situacións de consumo de drogas. Ademais de realizar investigacións sobre o tema céntranse en accións de consultoría, formación, campañas preventivas, asesoría a municipos ou entidades e atención telefónica xurídica. As investigacións e campañas realizánse a nivel estatal pero a intervención e acompañamento enfócase no territorio catalán xa que está ubicada en Barcelona.

Sobre a submisión química sostén que “la mayoría de situaciones la droga que más impera es el alcohol, según diversos estudios”, asegura. Además, en referente a la tipología dice que es “más oportunista que proactiva”. “La diferencia es que en la proactiva el agresor intoxica a la víctima contra su voluntad para ejercer violencia y en la otra es aprovecharse del estado de incapacidad de reacción de una víctima cuando ha consumido voluntariamente sustancias para ejercer violencia”. Al respecto, comenta que el foco se centra en las violencias de pinchazos o intoxicación involuntaria “generando discurso de alarma social y no tanto en el empoderamiento o machismo”. Tamén fala de por que se pon o foco na xuventude “cuando esas violencias se transmiten de generación en generación” ou se criminaliza ao ocio nocturno “cuando muchas violencias se dan en el entorno privado y por parte de personas desconocidas” e se centra todo na propia substancia “cuando no es nada sin alguien que la administra”.

En su ponencia de hoy dará claves para entender las violencias sexuales en contextos de ocios. Transmitirá algunas de las conclusiones en las investigaciones llevadas a cabo como que “hay una normalización del consumo del alcohol y poca conciencia del efecto social e individual en los cuerpos de las personas y que en el ocio nocturno no hay conciencia fuerte para atajar las violencias ya que sigue habiendo publicidad de mujeres muy sexualizada que promueve la cultura de la violación”.

Sobre as xornadas para abordar esta temática valora que os estudantes “deben recibir formación con perspectiva de género y tener herramientas para poder actuar contra las violencias sexuales”. Para conseguir concienciación valora positivamente que “las universidades entre sí se puedan coordinar para hacer una acción más transversal con todo el alumnado”.

Na sesión tamén se abordará o protocolo de detección de casos de submisión química do Centro Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU), relatorio que correrá a cargo de Francisco José Aramburu Vilariño, director de Urxencias deste centro e o tratamento das violencias sexuais nos medios de comunicación e a cobertura mediática dos casos de submisión química, por Marga Tojo González de Xornalistas Galegas.