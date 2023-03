Los conciertos del festival O Son do Camiño, que se celebra en Santiago (en el Monte do Gozo, al aire libre) los días 15, 16 y 17 de junio, forman un cartel esquivo para quienes fueron a EGB pero ideal para fans del trap y de la música urbana latina. Tiene como grandes reclamos al colombiano Maluma (con más de 19,1 millones de personas suscritas a su canal de Youtube) y a los argentinos Bizarrap (19,6 mill.) y Duki (6,7 millones).

Hoy salen a la venta los nuevos abonos (en la web del evento, desde las 12.30 h.) cuyo precio se va a mantener escondido hasta “primera hora de este viernes”, detallan a EL CORREO fuentes directas de la organización, que añaden que no hay tampoco información sobre la tarifa a la que se venderán las entradas para cada día “porque aún no se ha anunciado la fecha en la que salen”, señalan.

En la oferta de la primera jornada de conciertos del festival O Son do Camiño, la del jueves 15 de junio, manda el argentino Bizarrap, cuyas sesiones con invitados suman eco por millones de reviews en Youtube. Además, estarán Alt-J (buena banda británica de indie rock que gusta a fans de Radiohead, mitos del indie de quienes sí fueron a EGB), Steve Angello (sueco dado al house), Leiva (el ex de Pereza tiene gran pegada en Galicia), el trapero puertorriqueño Eladio Carrión, Tokisha, Viva Suecia (estos murcianos saben lo que es llenar la sala Capitol), Nervo, los asturianos Marlon, Mavica, la emergente cantante gallega de pop urbano Sila Lua y los indies gallegos The Rapants.

Eso, aparte de varios djs, extra previsto para cada noche del festival.

Al margen de que se revele la hora de cada actuación, su escenario y duración, la segunda jornada del O Son do Camiño, la del viernes 16 de junio, tiene como estrella a Maluma, alias de Juan Luis Londoño Arias, cantante de Medellín que a sus 29 años gobierna la escena latina con un pie en el pop y otro en el trap. El colombiano comparte el cartel de ese día con The Kooks (buena banda indie rock), Alesso (otro dj sueco), Mora (cantante de Puerto Rico que ha colaborado con el todopoderoso Bad Bunny), Trueno (de la escena rap argentina), Wolfmother (en su visita anterior a Compostela, en 2018, estos australianos probaron que son lo más cerca que se puede estar hoy de Led Zeppelin), Xoel López (de vuelta a la ciudad donde estudió como universitario, poco, según él), Niña Polaca, Ginebras (ojo a su divertida versión punk pop del Con altura, de Rosalía), Delaporte (pareja a reivindicar por su talento para mezclar pop y electrónica) y Fillas de Cassandra (dúo de Vigo que brilló este año en la Capitol con un brío y lirismo femenino cercano al neofolk de Tanxugueiras)

Y el sábado 17 de junio, reina Aitana. A sus 23 primaveras, esta cantante catalana de aire aniñado es un filón para las marcas. Tras pasar por Operación Triunfo, espera sacar este año un tercer disco que ya promociona con singles como Los Ángeles, cuyo vídeo recién estrenado mezcla pop y electrónica (ya sumaba anoche 600.000 visualizaciones tras 21 horas online).

En ese tercer día, también actuarán en el Monte do Gozo, el rapero argentino de 26 años Duki, Royal Blood (dúo british que ofrece rock juguetón y sexy con ramalazos punk), Vetusta Morla (cerca del récord del grupo que más veces ha actuado en Galicia), los Kaiser Chiefs (hace diez años iban a salvar el indie pop rock británico con joyas como Ruby), WOS, Morten, Dani, Anaju, Nano y Chica Sobresalto.

El festival O Son do Camiños es un evento promovido por dos empresas gallegas, Esmerarte Industrias Creativas (responsables del festival Cultura Quente de Caldas y cercanías) y Bring The Noise (organizan el Resurrection Fest de Viveiro, Lugo), con el apoyo público de la Xunta de Galicia y el Xacobeo.

Comparativa con el cartel de años previos.

En 2018, el estreno del O Son do Camiño tuvo un cartel de conciertos encabezado por Lenny Kravitz (muchos y muchas aún se relamen del gusto), The Killers, Franz Ferdinand y Jamiroquai. En 2019, por Iggy Pop (me hablan maravillas del caballeroso trato que La Iguana tuvo con los empleados del hotel compostelano donde se hospedó), Rosalía, The Hives y Bloc Party. Y en el pasado 2022, por los Chemical Brothers, C. Tangana (ya estuvo en 2018 y supo crecer desde aquel deficiente show a su notable directo actual), Editors y Liam Gallagher (de Oasis).