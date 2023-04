A USC aposta por unha mobilidade máis sostible e activa ao sumarse ao proxecto Cycling with Clean Air co que se pretende avaliar a calidade do aire en tempo real a través da medición de partículas menores de 2,5 micrómetros. En colaboración coa asociación Composcleta, un grupo de persoas voluntarias utilizarán un medidor Airbeam3 que rexistrará os datos mentres viaxan en bicicleta. “Trátase dunha especie de ventilador que vai colocado neste vehículo e no que se introduce o fume dos tubos de escape dos coches, principalmente, para analizar as concentracións de partículas”, conta en detalle a este medio Andrés Etxeita, membro da asociación Composcleta, quen engade que tamén se podería facer camiñando.

Cos datos obtidos da iniciativa posta en marcha onte mesmo, a Universidade de Santiago poderá facer estudos e reforzar o seu ámbito académico e investigador. Ademais, achegará ás autoridades datos complementarios aos que dispoñen procedentes das estacións fixas para poder manexar máis información da calidade do aire sobre os centros urbanos que facilitará o desenvolvemento dos plans de mobilidade sostible e definición de zonas de baixas emisións. Trátase dunha actividade piloto que coincide no tempo co proxecto, por parte da institución compostelá, de crear un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas para a comunidade universitaria, un programa que está previsto que se poña en marcha nesta primavera. Nun primeiro momento serían 30 bicicletas coa instalación, a maiores, de cinco estacións de carga distribuídas polas zonas universitarias con capacidade para cargar dez dispositivos cada unha. No conxunto do Estado, son un total de dezaoito cidades as que xa se sumaron a esta iniciativa. A partir dos datos rexistrados, Cycling with Clean Air procederá á elaboración dun informe global sobre a calidade de aire nas medicións nas cidades españolas seleccionadas, así como a creación de informes parciais. Tamén se acometerá unha proposta xeral de recomendacións para as zonas de baixas emisións.