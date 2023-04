A Anpa da Escola Infantil de San Roque reclamou onte unha “solución estable” ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar —dependente da Xunta de Galicia— para o caso dunha profesora “que leva dende 2016 agardando a que se faga efectiva a adaptación ao seu posto de traballo” por unha doenza física. O colectivo de nais e pais sinala que a situación “viviu un novo capítulo” a semana pasada, xa que a docente se viu obrigada a coller unha nova baixa médica e o Consorcio enviou unha profesora substituta, polo que “o resultado é que as crianzas da aula 2-3 teñen a súa sétima profesora no que vai de curso”.

A Anpa consultou coa investigadora do Departamento de Pedagoxía Infantilda USC, Laura López Romero, quen apunta que este “contexto cambiante” pode xerar incertezas e inseguridades, dificultando a correcta adaptación ao contexto e actividades da aula” das crianzas. Aínda que sinala “gran capacidade de adaptación que teñen”, tamén destaca a importancia de dispoñer de “figuras coas que poidan establecer certos lazos de apego”.

As nais e pais inciden en que “dez días despois” de poñerse en contacto co Consorcio seguen “sen recibir resposta algunha” da entidade. Do mesmo xeito, insisten en que o departamento autonómico informou nun Consello Escolar celebrado o 1 de febreiro de que enviaría “nos seguintes días” un técnico encargado de avaliar a posible necesidade de adaptar o posto de traballo da docente e esta visita aínda non se produciu.

Pola súa banda, o Consorcio, consultado por este diario, sinala que o envío da profesora substituta produciuse seguindo as listas de contratación e “non pode ser sempre a mesma porque hai unha rotación”. Ademais, manifestan que a adaptación do posto de traballo faise “seguindo os informes médicos” e a visita do persoal técnico para “explicar a situación” está prevista e terá lugar nas próximas semanas.