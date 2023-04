A Área Sanitaria de Santiago e Barbanza conta dende a semana pasada cun novo equipamento no quirófano de neurocirurxía, que converte ao Hospital Clínico nun dos poucos do conxunto do estado en posuír esta alta tecnoloxía de última xeración.

Para a modernización dos equipos a Goberno autonómico contou cun orzamento de máis dun millón e medio de euros, investimento que inclúe un sistema escáner e un ecógrafo intraoperatorio, que aportan seguridade e control en tempo real do campo de visión do cirurxián. Ademais, conta cunha padiola de altas prestacións e un novo sistema para biopsiar, entre outros equipamentos. Inclúe así mesmo un sistema de neuronavegación que permite a xestión dixital de toda a imaxe de quirófano e mellora a realización dos diferentes procedementos de neurocirurxía, que precisan manipular estruturas e tecidos singulares, como o sistema nervioso e as súas cubertas. Os sistemas de neuronavegación constitúen unha ferramenta fundamental nos hospitais con neurocirurxía. Proporcionan software e hardware para facilitar a identificación e correlación de pacientes e estruturas de imaxe, para marcar vías ou enfoques ou para identificar límites de lesións. Estes sistemas teñen varias vantaxes, entre elas que son máis cómodos para o paciente, serven para localizar unha lesión puntual e os límites dunha lesión estensa, identifican os corredores anatómicos e ubican en todo momento o lugar onde se atopa o ciruxián. Esta nova aparataxe está indicada para diferentes intervencións tales como extracción tumoral e artrodesis (estrutura de reforzo nas vértebras lumbares) e estreouse a semana pasada no CHUS. Ademais, tamén está previsto que proximamente entre en funcionamento o novo microscopio cirúrxico, adxudicado xa por un importe de 423.500 euros no marco do eixo REACT-UE do programa operativo FEDER-Galicia2014-2020. Esta incorporación posúe diferentes modalidades de luz, o que vai permitir empregar a técnica de fluorescencia e delimitar con maior precisión os tumores con vista ás reseccións. As novas incorporacións suponen maior precisión e seguridade para o paciente e para os profesionais que tratan con eles.