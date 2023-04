Co fin de achegar información a persoas coidadoras e pacientes con párkinson, o grupo de investigación de Neurobioloxía Celular e Molecular da Enfermidade de Parkinson do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS) e o Servizo de Neuroloxía do CHUS organizan o vindeiro 11 de abril, ás 17.00 horas, un encontro na Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Dende 1994, cada 11 de abril conmemórase o Día Mundial do Parkinson. “Trátase dunha iniciativa promovida pola Organización Mundial da Saúde (OMS) co obxectivo de informar e sensibilizar á poboación sobre a situación e necesidades dos afectados por esta enfermidade neurodexenerativa e crónica que afecta en España a unhas 120.000-150.000 persoas e é a segunda afección neurodexenerativa máis frecuente, despois da enfermidade de Alzheimer”, apuntan dende a organización do evento.

A enfermidade de Parkinson constitúe unha patoloxía neurodexenerativa e crónica de orixe multifactorial. A data do 11 de abril foi elixida coincidindo co aniversario do nacemento do Doutor James Parkinson, neurólogo británico que describiu por primeira vez a enfermidade.

Os problemas motores cos que cursa -aparición de tremores en repouso, lentitude de movementos, rixidez muscular e dificultade para iniciar a marcha- son os síntomas máis coñecidos pola poboación xeral sobre esta doenza.

Pero existen outros síntomas non motores que, en moitas ocasións, poden deteriorar a calidade de vida do paciente: problemas do soño, depresión, trastornos de control de impulsos, e/ou problemas cognitivos. Malia que é unha enfermidade que habitualmente se diagnostica en idades avanzadas, tamén pode aparecer a idades temperás.

Na sesión do martes da próxima semana, agárdase a participación de máis de 250 persoas, entre pacientes e persoal sanitario implicado na atención e coidados a afectados que sofren esta patoloxía. Xa confirmaron a súa asistencia as asociacións Parkinson Galicia-Coruña; Acem: Asociación Compostelá de Esclerose múltiple; Asociación Ourensá de Esclerose Múltiple; Párkinson e Enfermidades Raras (Aoedemper); Asociación Parkinson provincia Pontevedra (Bueu); Asociación Parkinson de Vigo, e Asociación Párkinson Ferrol.

Na xornada, o catedrático José Luis Labandeira García e os neurólogos Anxo Sesar, Gustavo Pajarín, Diego Santos e Carmen Labandeira impartirán charlas sobre liñas de investigación actuais e futuras, así como o éxito de medicacións clásicas (Levodopa) e a implementación de novos tratamentos como o HIFU.

Representantes e persoas afectadas das diferentes asociacións compartirán a súa experiencia con neurólogos/as e investigadores/as. O coordinador da unidade de Trastornos de movemento do Servizo de Neuroloxía do CHUS, Ángel Sesar, e a investigadora do Grupo de Neurobiología Celular e Molecular da Enfermidade de Parkinson do CiMUS da USC, Ana Isabel Rodríguez, conducirán e moderarán a xornada.