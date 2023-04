O Concello de Santiago está a investir preto de medio millón de euros na actuación de acondicionamento e mellora dos pavimentos dos núcleos da parroquia de Laraño. Concretamente, 459.717,21 euros cos que, iniciando no ámbito do núcleo de Pardiñas, “acondicionouse o firme primeiro, mediante un rebacheo, para despois executar unha nova capa de rodaxe e, todo isto, incorporando unha senda peonil que sirva de medio de enlace entre o núcleo e a marquesiña do bus”, explicou a concelleira de Medio Rural, Begoña Rodríguez, que visitou as obras.