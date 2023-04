El próximo miércoles 19 de abril, a las 11.30 horas, para escolares, y a las 19.00 horas para familias y profesorado, el Auditorio Abanca acogerá dos conferencias del polifacético artista El Langui, que llevan por título “A mí no me digas que no se puede”. La reserva de invitaciones para la charla para el público adulto se puede formalizar a través de Ataquilla.com. A mayores, el evento será retransmitido en directo a través de Afundación TV.

Esta actividad se enmarca en la campaña “Cultura por alimentos”, promovida por Afundación en colaboración con FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). Así, el acceso será a cambio de la donación de alimentos no perecederos, que se depositarán en los contenedores habilitados al efecto en la sede. Integrada en el ciclo de conferencias Educación Siglo XXI, se pretende poner el foco sobre la importancia de una educación en la que los valores éticos sean la piedra angular, poniendo en valor la importancia de la salud emocional en la infancia y juventud.