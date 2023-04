Os estudantes do dobre grao en Enxeñaría Informática e Matemáticas, Inés Quintana e Iván Lado do equipo Databros impuxéronse aos 14 equipos e 30 participantes na fase local da USC no Cajamar UniversityHack 2023 tras crear un modelo preditivo para estimar a colleita de viño dunha cooperativa. Irán á fase estatal.