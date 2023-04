Reducir a temperatura ambiental durante as ondas de calor extremo no camiño de combater os efectos do cambio climático e integrar a flora na zona urbana histórica de Santiago son os principais obxectivos do proxecto ‘Un pavimento botánico para Santiago de Compostela’ do grupo de investigación ACBiodiv da USC, en colaboración co Consorcio de Santiago.

O proxecto iniciouse pouco antes do verán do ano pasado co propósito de ver “que ideas podían xurdir para conseguir unha cidade máis verde e ambiental”, dixo en conversación con EL CORREO o profesor Miguel Serrano, do departamento de Botánica da USC. A maiores, o seu equipo apreciou que había varias oportunidades centradas non só en dar un aspecto estético e máis ecosistémico á cidade senón da existencia dunha serie de servizos para a cidadanía. “Queriamos testar que pasaba cos incrementos de temperatura e se a presenza de plantas sobre as fendas do pavimento podía amortecerla ou axudar a que o ambiente urbano fora máis agradable para as persoas que transitaban sobre as zonas cubertas de pedra”, mencionou.

Xa o ano pasado fixeron algunhas probas preliminares con cámaras termográficas e descubriron que a nivel de chan a diferenza entre unha planta e o pavimento granítico ou o cemento dunha xunta podía ser de ata 28 grados, “as veces algo máis”. En cambio, a variación da temperatura ao nivel da cabeza e corpo dunha persoa de 1,75 metros de altura “é moito menor, de 2,5 ou 3 graos como moito”.

Por outra banda, como servizo ecosistémico que pode dar esa presenza de plantas sería a captación de aguas dos fluviais. “Cando se producen fortes choivas as augas circulan contaminadas e a presenza de verde nas fendas absorvería a auga”, di.

Trátase de plantas adaptadas a crecer en complicadas condicións, “que permitan o pisoteo das persoas e o tránsito ocasional de tráfico rodado para obras e camións de reparto”.

Nun primeiro momento os investigadores tiveron que catalogar todas as especies que se atopan no pavimento da cidade histórica de forma natural, escollendo para plantar aquelas que “daban mellor resposta térmica”. Algunhas das que están a testar son a Spergularia rubra (herba das andoriñas), a Oxalis corniculata (herba acediña), e Plantago coronopus (estrelamar) ou a Sagina procumbens.

Previa á esa colocación de combinación de sementes o que tiveron que facer foi eliminar o quecemento das xuntas do pavimento que fai que as lousas se despracen. “O bo é que cando hai plantas as propias raíces compactan cara os laterais e fan que o pavimento quede máis flexible coas dilatacións e contracións asociados a cambios de temperatura, e á vez fai que se manteñan en bo estado as lousas durante máis tempo”, explicou ao respecto. Tiveron que proceder a retirar o cemento que estaba colocado no medio das xuntas e colocar unha mistura de terra e area para a posterior instalación das plantas.

Os responsables do proxecto comezaron a traballar este luns en novas áreas de estudo nunha das entradas á zona vella, concretamente na praza de Fuenterrabía. “Nese lugar hai especies máis asociadas a zona de sombra ou de sol segundo a propia orientación da praza polo que iremos vendo como van funcionando. En concreto, haberá que facer un seguimento para ver como van colonizando as zonas que quedan libres das fendas e como responden ás temperaturas do verán”, detalla.

O profesor Miguel Serrano manifesta que se a nivel de Concello o realizado ata o de agora se valora como unha iniciativa interesante “poderíanse ir ampliando as zonas de plantación noutras fendas que quedarían colonizadas”.

Programa ‘A pedra que pisas’

Este proxecto, do grupo de investigación ACBiodiv, enmárcase dentro do programa ‘A pedra que pisas’ do Consorcio de Santiago, que desde o ano 2007 traballa coa intención de aglutinar as iniciativas e accións encamiñadas a mellorar o coñecemento dos pavimentos históricos da cidade, así como a estudar e optimizar os instrumentos de intervención destinados á súa reparación, mantemento e conservación. “O obxectivo non é outro que loitar por un pavimento máis verde”, sostén.

O programa oriéntase á posta en valor dos máis de 60.000 metros cadrados de enlousados de granito da cidade. Diferentes equipos de traballo, integrados por canteiros especializados na conservación de pavimentos históricos, reparan e manteñen ao longo do ano as rúas do casco histórico con actuacións planificadas pola Oficina Técnica do Consorcio de Santiago.