“É sorprendente que o Goberno siga sen aclarar cuestións como cales van ser as novas liñas de autobús ou cal será a súa frecuencia de circulación, e isto di moito sobre a súa maneira de entender a participación que teñen Bugallo e o seu equipo”. Son palabras de la portavoz municipal y candidata a la Alcaldía de Compostela Aberta. María Rozas denunció en una comparencencia en el pazo de Raxoi la “falta de información” acerca del nuevo contrato del transporte, después de que la Oficina Nacional de Evaluación haya dado el visto bueno al estudio económico.

Compostela Aberta quiere que el gobierno local convoque a los ciudadanos para abordar el nuevo mapa de rutas de los buses urbanos así como para informar sobre las características del nuevo servicio. “Aínda que é urxente renovar unha flota de autobuses que segue caendo a cachos, o importante é garantir un servizo público de calidade á veciñanza e iso require afondar nun novo modelo do que Bugallo non deu ningunha explicación en catro anos”, lamentó la concejala María Rozas.

Sostuvo que “o único que está a contar Bugallo sobre a licitación do transporte é o que xa sabemos: que os autobuses serán de baixas emisións e que estarán adaptados para persoas con mobilidade reducida, cuestións que se presupoñen porque son obrigadas por lei”. Pero Compostela Aberta considera que el Concello de Santiago debería ir más allá. Para María Rozas “é moi revelador que o alcalde non informe de cales van ser os percorridos das novas liñas de autobús e sobre que frecuencias de paso se prevén no próximo contrato, e máis cando esa é a información que lle están a solicitar desde diferentes asociacións veciñais”.

Justificó sus argumentos refiriéndose a las conclusiones de la primera reunión del Foro de Mobilidade, que se celebró hace unas semanas en Santa Marta. Rozas recordó que “recolléronse centos de propostas da veciñanza para promover a mobilidade sostible, e tal e como recoñeceu o propio Goberno as achegas máis numerosas tiñan que ver coa necesaria mellora do transporte público”.

Compostela Aberta quiere que el gobierno local aclare cuanto antes “se o mapa de rutas e a proposta de frecuencias son as que deixara CA elaboradas e consensuadas coa veciñanza no anterior mandato, ou se aproveitou estes case catro anos en branco para introducir un novo deseño de transporte público que a xente tería dereito a coñecer canto antes”, en palabras de su portavoz.

En este contexto, defendió que “no deseño do novo modelo de transporte público traballado no pasado mandato apostabamos por simplificar o mapa de rutas, pasando das 22 actuais a 11”, pero que cubrirían, aseguró, “un ámbito xeográfico aínda maior que na actualidade”, en parte gracias a un modelo “con tres liñas troncais que cubrirían as rutas que suman o 60 % dos viaxeiros (Romaño-CHUS, Meixonfrío-Conxo, e Camiño Francés-Tilos); outras tres liñas circulares, entre elas a da cidade histórica; outras catro liñas radiais, e a lanzadeira ao aeroporto”.

Además, las frecuencias que proponía el anterior gobierno “serían de 10 e 12 minutos no caso das liñas troncais, e que non superarían os 30 minutos nas liñas radiais, fronte aos 60 minutos ou mesmo máis que teñen algunhas rutas na actualidade”.

Rozas también desconfía de los plazos dados por el alcalde: “Comprometeuse a iniciar a licitación do transporte público neste mes de abril e a tela resolta en seis meses, un prazo que o propio Bugallo sabe que é moi axustado para un contrato destas características, que desde logo non é o que estamos a ver nos procedementos iniciados por este Goberno”, concluyó Rozas.