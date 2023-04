O primeiro festival de arte urbana con perspectiva de xénero de Europa, o Delas Fest, volve por quinto ano consecutivo a encher de cores e historia os muros da comarca de Compostela. Nesta ocasión, o festival renova a súa aposta pola visibilización e dignificación do traballo das artistas urbanas, imprescindibles para rachar cos estereotipos de xénero que aínda perviven no espazo público.

O Delas Fest foi presentado onte no Pazo de Raxoi pola concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, acompañada das concelleiras de Cultura e Igualdade de Teo, María López; e de Patrimonio e Turismo de Brión, Yolanda Bouzas; e Clara R. Cordeiro, socia de 7H Cooperativa Cultural.

A programación do festival, condensada habitualmente nunhas poucas semanas, esténdese desde o simbólico mes de marzo -cando se lanzou unha nova convocatoria de Muros en Man Común- e amplíase con distintas actividades ata o vindeiro mes de setembro, momento no que se realizarán as catro novas intervencións murais de gran formato.