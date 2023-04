Dezaoito inmersións en doce xornadas, tres meses de deseño das animacións e máis de trescentas horas de renderizado. Un inmenso traballo levado a cabo por un equipo multidisciplinar de ámbitos tan diversos como o submarinismo, a arte dixital, a bioloxía ou o patrimonio; e que conseguiu un obxectivo para nada sinxelo: “traer o mar a Santiago Compostela”.

Trátase do ‘Galiverso Somerxido’, unha nova experiencia inmersiva da que xa se pode desfrutar no Museo Gaiás da Cidade da Cultura. Unha actividade non só lúdica, senón tamén divulgativa e que en verbas dos responsables do proxecto supón “unha posta en valor do patrimonio histórico e natural submarino de Galicia a través da tecnoloxía”.

Deste xeito o expresaron onte na presentación da experiencia o secretario xeral da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Manuel Vila; a directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; e a coordinadora da actividade, Fátima García Doval quenes salientaron o traballo “dun equipo 100% galego que levou a cabo un proxecto ambicioso pero moi honesto, e que pon de manifesto o papel destacado que interpreta a comunidade no eido da creación dixital”.

As imaxes recollidas polas mergulladoras da cooperativa 13graos coas que se deu forma a esta experiencia foron gravadas na ría de Vigo e nos arredores das Illas Cíes, non só porque se trata dunha área máis propicia para realizar as filmacións, senón tamén porque son representativas de todos os fondos galegos.

Despois, o traballo consistiu en modelar o hábitat e a apariencia da fauna e flora mariña, creando un ecosistema virtual. Esta labor foi levada a cabo polo equipo de Maxina que conseguiu recrear até 35.000 especies mariñas que elevan o grao de realismo da experiencia.

A bordo dun batiscafo

As lentes situarán aos visitantes a bordo dun batiscafo virtual co que poderán interaccionar observando o nivel de profundidade no que se atopan ou a presión atmosférica, cunha narración que acompaña a viaxe, ofrecendo instrucións sobre o funcionamento do sumerxible, así como das especies, os obxectos e os lugares que se van atopando.

A experiencia comeza nas proximidades dun areal e vai aumentando a profundidade a medida que avanza unha travesía na que destaca a observación dende os fondos das bateas adicadas ao cultivo do mexillón, a importancia das algas nos ecosistemas mariños ou contemplar o comportamento de golfiños, baleas, pulpos ou raias.

A experiencia adquire un cariz histórico e patrimonial cando coñecemos o ecosistema que se xerou arredor do pecio do Atxondo —un pesqueiro vasco afundido preto das Cíes— que agora alberga multitude de especies entre as que destaca o congrio.

Grazas á colaboración do Museo Mar de Vigo e o Museo Massó de Bueu achegarémonos a un evento histórico, relativamente pouco coñecido como a batalla de Rande, que enfrentou ás escuadras das coalicións angloneerlandesa e hispanofrancesa. De esta forma é posible ver de preto a recreación dos canóns dun dos barcos afundidos nesta batalla, así como un astrolabio co que os mariños se orientaban estudando a posicións das estrelas antes de que se desenvolvesen os actuais sistemas de guiado por satélite. Grazas á realidade aumentada, non só os poderemos ver, senón tamén tocalos, movelos e observalos ata o máis mínimo detalle.

En definitiva, o Galiverso Somerxido ofrece un itinerario que difunde a importancia, non só medio ambiental, senón tamén histórica e económica dos mar galego, así como a necesidade de concienciar á cidadanía para que se implique na súa conservación.

Necesaria a reserva de praza

As visitas son accesibles para nenos a partir de 10 anos e están adaptadas para persoas con minusvalía. A entrada é de balde, non obstante, ao dispor a sala unicamente de seis cadeiras con cadanseu equipo de realidade virtual, será preciso realizar unha reserva previa a través de Ataquilla ou no propio Museo. En horario de tarde de martes a venres, con posibilidade de facer a visita tamén pola mañán sábados, domingos e festivos.

MÁIS DE 5.000 VISITAS EN CINCO MESES

A do “Galiverso Somerxido” é a terceira versión destas experiencias de realidade virtual que se levan a cabo no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura. Durante os últimos cinco meses, leváronse a cabo “O Galiverso empeza aquí” co que comezou esta xeira, e “O Galiverso de Nadal”. Entre ambos acumularon máis de 5.000 visitantes que puideron visitar grazas aos lentes de realidade aumentada o interior da lanterna da Torre de Hércules, a cripta do Apóstolo na Catedral de Santiago, a muralla romana de Lugo, o solpor dende o Faro de Fisterra, o interior dunha palloza no Cebreiro, os canóns do Sil ou a casa do Apalpador, entre outras estancias emblemáticas arredor da comunidade autónoma.