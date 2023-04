Fieles a su cita de cada primer jueves de mes desde hace más de cuatro años, integrantes del colectivo Foro Galego pola Inmigración se concentraron ayer en la compostelana plaza de Cervantes en solidaridad con las personas migrantes y refugiadas, donde participaron en su también tradicional círculo de silencio durante veinte minutos, invitando a los transeúntes a reflexionar sobre una trágica realidad demasiado habitual en las costas del sur de España.

Pese a coincidir con los días festivos de la Semana Santa, quisieron mantener la convocatoria “en memoria dos emigrantes e refuxiados que falecen e para reclamar á administración que cambie o marco de actuacións cos migrantes”, según explicó a este periódico uno de los coordinadores, Miguel Fernández, quien añadió que “nesta ocasión, identificamos a paixón de Cristo con esa outra realidade que sofren aqueles que teñen que emigrar”.

Antes de los veinte minutos de silencio, se hizo referencia ante los participantes a los últimos datos facilitados por la Asociación Pro Dereitos Humanos de Andalucía, que en un reciente informe calculaba que al menos 5.744 personas perdieron la vida en los últimos tres años -de ellos dos mil sólo en el último ejercicio- en la frontera sur intentando alcanzar territorio español.

Unas cifras que, tal y como aclaró Miguel Fernández, hacen únicamente referencia a las tragedias de las que se tiene constancia fundamentalmente en Andalucía, Levante y Canarias, puesto que “poderían ser moitos máis, sobre todo na ruta canaria, posto que é tremendamente perigosa e é moi posible que nin sequera coñezamos moitos naufraxios dos que alí terían lugar”.

Es por ello por lo que el colectivo reclama cada mes con este acto simbólico “un cambio na Lei de Estranxeiría, xa que esta regulación está provocando que estas persoas teñan que facer algo tan arriscado, non teñen outra forma de entrar en España, non poden regularizar a súa situación”.

A ello se añade una petición expresa a la Unión Europea para que impulse una regularización masiva de refugiados en Europa, “un cambio moi sinxelo, posto que bastaría con que se lles tratara como se fixo cos procedentes de Ucraína, xa que tiveron dereitos enseguida”.

Con una media de entre treinta y cuarenta participantes cada mes en Compostela, el denominado círculo de silencio también se convoca en otras ciudades gallegas con el mismo objetivo de sensibilizar e invitar a la reflexión sobre la dura realidad por la que atraviesan quienes quieren alcanzar España en busca de unas mejores condiciones de vida.

En el caso de Santiago, Miguel Fernández señala que “é moi difícil calcular cantas persoas podería haber en situación irregular, pero se temos en conta que “en Galicia haberá entre 6.000 e 8.000 e en Compostela serían unhas 300 ou 400, chegando a 500 ou 600 se sumamos outros concellos próximos da comarca como Ames ou Teo”. Añade que en toda la comunidad el número de extranjeros rondará los cien mil.

Sobre la solidaridad que muestran los gallegos con los migrantes y refugiados, reconoció que “se ben é certo que cando se lle explica a xente é solidaria e entende a situación, logo hai tamén eses microrracismos na práctica, poñendo moitos problemas para que poidan atopar un piso o para que poidan traballar”. “Hai xente que quere unha persoa interna na casa todos os días, pero despois non quere nin pagarlle o salario mínimo interprofesional”, apuntó.

Por último, y respecto al colapso al que tienen que hacer frente quienes se encuentran en una situación irregular en estos momentos en España y que ven cómo son incapaces de poder cumplir con los formularios que se les exigen en tiempo y forma, aseguró que “o ano pasado en Galicia houbo unhas cinco mil persoas que solicitaron un permiso de asilo, e que en moitos casos o fixeron porque non viron outra forma de poder entrar no noso país. É xente que non entraría como asilado en condicións normais porque non cumplirían con eses requisitos, pero que finalmente opta por esta vía ao ser a única”.

Y es que, según Miguel Fernández, “ao final o sistema colapsa por iso, porque é a única opción que teñen e porque ademais, as administracións públicas tampouco poñen recursos para mellorar a situación e que todo o papeleo resulte moito máis áxil”.