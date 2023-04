En enero de 2019 un agente de la Policía que patrullaba por Santiago sufrió un fuerte dolor en el pecho y en el estómago. La causa, según se le diagnosticó después, era un infarto de miocardio. La Dirección General de la Policía le negó que la baja que solicitó después fuese consecuencia, o se produjese, con ocasión de acto de servicio. El policía acudió a la justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acaba de darle la razón.

El agente, que estuvo representado por el Sindicato Unificado de Policía, tuvo que ser trasladado a su domicilio para guardar reposo en un primer momento. Al día siguiente, al continuar los síntomas, fue derivado a urgencias de un centro hospitalario de Santiago donde le diagnosticaron un infarto de miocardio.

Tras la apertura del expediente para determinar que las causas de la patología fueron consecuencia del ejercicio de sus funciones policiales, la Dirección General de Policía dictó resolución contraria, lo que provocó el recurso presentado por el sindicato.

El Tribunal falló en favor del Policía al estimar que la parte demandada, la DGP, no aportó elementos de prueba suficientes que pudiesen desvirtuar que la patología sufrida por el funcionario fuese consecuencia o se produjo con ocasión de acto de servicio. La Justicia rechaza en la sentencia los argumentos empleados por la DGP que apuntaban a que podría tener patologías previas. “Tan solo consta que el recurrente era fumador (no se sabe en qué cuantía) y que tenía alto el colesterol, lo cual no constituye ninguna patología previa a pesar de que puedan ser factores que puedan influir en mayor o menor medida en el infarto de miocardio”, indica la sentencia. El Tribunal sí ve probado que el infarto se produjo claramente mientras el agente estaba prestando servicio. Además, señalan que las costas procesales se imponen expresamente a la Administración demandada en cuantía máxima de 500 euros por todos los conceptos más el IVA.