O Salón Teatro de Santiago retoma o vindeiro mércores as funcións de Un hotel de primeira sobre o río, obra de Xohana Torres en mans do Centro Dramático Galego (CDG) ata o vindeiro 30 de abril en Compostela. Baixo a dirección de Gonçalo Guerreiro e María Torres, a compañía pública galega saca adiante este montaxe cun elenco formado por Iván Davila, Raquel Espada, Sofía Espiñeira, Merche Pérez, Nicolás Otero, Pablo Sánchez e Lidia Veiga.

María Torres, actriz e codirectora desde 2007 da compañía Elefante Elegante, tamén colabora noutras andainas, como esta do CDG, afonda en conversa con EL CORREO nos detalles desta peza escrita en 1968 pola escritora compostelán Xohana Torres (1931-2017), obra que nunca se presentou profesionalmente en Galicia ata hoxe.

Qué liñas temáticas salientan na adaptación deste texto?

Cando recibimos o convite de Fran Núñez (director do CDG), o primeiro que fixemos foi analizar a peza e ver como se abordaba a adaptación, e foi moi positivo darnos conta de que as liñas temáticas do texto teñen enorme vixencia hoxe. Certamente, a situación non é a mesma na realidade política, social, medioambiental, nin tampouco desde a perspectiva de xénero porque, afortunadamente, moitas cousas cambiaron pero sí hai unha liña que marca a peza que continúa a ser dunha vixencia impresionante. Entón, collemos estes eixes principais, que son a especulación urbanística o tema da ecoloxía, da vida dos mariñeiros e da xente do campo, e todo desde unha perspectiva feminina e feminista que xa existía no texto de Xohana. Os camiños xa estaban trazados, nos tivemos que dar un salto no tempo e traer a hoxe en día o texto, pulir certas cuestións pero estaba todo alí e iso fai ver que é unha peza clásica porque levou moi ben o paso do tempo.

Pasou máis de medio século desde o nacemento desta obra, qué aposta fan agora a nivel estético?

A proposta escénica busca xuntar a realidade que está vivindo Rut, a protagonista, cos medos que están na súa cabeza, o medo dun val convertido nun hotel cun campo de golf... Ese concepto do mundo real e do mundo onírico da protagonista está na base da adaptación e, por outra parte, na posta en escena quixemos ver qué imaxes do texto sobre o que vive Rut eran plausibles de transformar en escenas de movemento, sen texto, só con música, luz e acción. E despois traballamos para facer un todo coa parte do texto e a parte do movemento, facer ese todo foi o maior desafío.

A que perfil de espectadores pode atraer esta peza?

Creemos que pode atraer a un abano moi amplo de público, tanto pola variedade dos temas que trata, que teñen interese desde o ámbito ambientalista, ecoloxista, social, político... como tamén pola súa estética, polo lado máis formal, que ten unha beleza moi estimulante en diferentes ámbitos: a música, a escenografía, o vestiario, o atrezzo, a iluminación, fan un todo que fai moi atractiva a proposta. Aparte da beleza do texto, o aspecto visual pensamos que pode gustar a moita xente.

Que reaccións suman?

Ao público sorpréndelle a estética da obra, ese lado colorista que creemos que pode facer que o tema chegue de mellor xeito.