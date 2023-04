Tita and Friends, así se llama la propuesta de comedia en clave de stand up, que ofrece este miércoles 12 de abril el Café Camalea, cita a las 21 horas con entradas a 7 euros. En escena habrá un cuarteto formado por Antía Costas, Kari Carbone, Adela Bértolo y Paula Pier. Este local compostelano es un clásico en la escena gallega de este tipo de humor, como han probado noches previas donde han intervenido Marta Doviro, Cata Ukelele, Carlota Mosquera o Antonia Espaldas. La stand up comedy, es un formato al alza en Santiago gracias al empuje aquí de cómicos como Denny Horror.