La situación del servicio de limpieza vial y recogida de basura del Concello de Santiago sigue generando críticas desde diferentes sectores. El retraso en la renovación de la maquinaria utilizada es uno de los factores que contribuyen a que vayan en aumento. Hace casi un año, en mayo de 2022, el gobierno local formalizó un contrato con la empresa Urbaser por un plazo de una década para la gestión del servicio, que incluía la llegada de nuevos vehículos en tres meses, pero esa renovación únicamente se ha producido de manera parcial.

La concelleira de Medio Ambiente, Milagros Castro, defiende que la demora se debe a la crisis de suministros, mientras que los trabajadores, entre sus protestas por los “incumprimentos” del convenio colectivo por parte de la concesionaria, denuncian también el “perigo” que supone el estado de la actual maquinaria para el desarrollo de sus tareas.

La propia Castro dio explicaciones sobre este asunto en su comparecencia sobre el servicio en el Pleno ordinario de marzo, señalando que “estamos sufrindo as consecuencias do desabastecemento xeral, motivado pola escalada dos prezos da enerxía e impulsado á súa vez polos desaxustes da pandemia e a dependencia de mercados e loxística externa”. Así mismo, indicó que la empresa encargada, Iveco, es la única suministradora de chasis y “a demanda é moi alta”, debido a la “resolución dun gran número de licitacións deste tipo de contratos por cambios lexislativos de división de residuos en cinco fraccións”.

En conversación con EL CORREO, la edila insiste en que “o máis importante para min é que os medios materiais van ser todos de nova adquisición” y añade que “o servizo contratado ten un nivel de calidade alto, pero vai mellorar notablemente no momento no que se dispoña destes vehículos, xa que van permitir despregar todos os medios que temos”.

Antes del verano

En concreto, según detalla Castro, la clave de esta mejora está en los camiones grandes, puesto que están pendientes de recibir cinco vehículos de carga trasera y doce de carga lateral. A ello se añadirán dos barredoras de calzada, dos cisternas grandes y cuatro baldeadoras eléctricas, con lo que se producirá “unha importante renovación”. Además, a mediados de marzo, el Concello celebró un acto público para anunciar la incorporación de diferentes elementos de barrido y baldeo, así como vehículos de inspección y un nuevo camión a gas que recoge la fracción de envases de los establecimientos de hostelería del casco histórico.

En cuanto a los plazos para disponer de la nueva flota, Mila Castro prefiere ser cauta, pero espera que “sexa máis pronto que tarde. Estimo que antes do verán estarán aquí a maioría”. Así lo expresó también en el Pleno, en el que afirmó que “as previsións de entrega dos vehículos céntrase nos meses de abril e maio”.

Problemas de seguridad

Mientras tanto, los trabajadores de Urbaser mantienen un conflicto con la empresa, a la que acusan de “incumprimentos” en materia de turnos o de conciliación familiar, pero también reclaman la renovación de la maquinaria, ante los problemas de seguridad que presenta la actual. “A maquinaria vai vella e hai dispositivos de seguridade que non funcionan e que non se repoñen”, afirma el presidente del comité de empresa, Ricardo Méndez, que detalla que estos vehículos “non responden como teñen que responder” a la hora de realizar acciones habituales en el día a día como subirse al estribo de un camión o dar marcha atrás. “Desconfiamos de que esta situación sexa produto de que se invista o mínimo, e iso conleva un perigo para nós e para o resto de viandantes”, sentencia.

Del mismo modo, Méndez denuncia que el mantenimiento de esta maquinaria es “malo, pésimo ou nulo. Ás veces incluso tes que negarte a levar vehículos porque non reúnen as condicións axeitadas e corres un risco. Tes a obriga de dicir ‘eu con iso non saio porque é un perigo’. Por sorte, de momento non nos consta que ninguén resultara ferido”.

El representante de los trabajadores hace hincapié también en el contraste que existe entre los actuales vehículos y lo que supondría disponer de los nuevos. “Agora mesmo hai máquinas innovadoras, con todas as axudas para o traballador ou para o condutor: visión periférica, sensores por todas as esquinas e demais. As de agora teñen o básico de hai 14 ou 15 anos, cando se comezou a meter algo máis de seguridade, pero están totalmente obsoletas”, relata e incide en que la llegada de maquinaria usada de otros lugares como posible solución, únicamente supone un “parche”. “Salvo o camión a gas chegado de Burgos, que ten un ano, o resto teñen a súa antigüidade, algún con 400 mil quilómetros. Non é moita quilometraxe para un camión, pero horas de traballo ten moitísimas”.

Críticas de la oposición

En la comparecencia en el mencionado Pleno de marzo, Castro recibió críticas de los grupos de la oposición relativas a la situación de la maquinaria. Así, el edil del PP, José Antonio Constenla, indicó que “no cabe excusarse en la crisis de la rotura de stock para el retraso, porque han pasado ya muchos meses”, mientras que Xan Duro, de Compostela Aberta, reprochó los anuncios previos con plazos que no se han cumplido.

Por su parte, el Concello trata de hacer pedagogía entre la ciudadanía sobre el servicio y muchos vecinos han podido encontrar en los últimos días en sus buzones una carta firmada por el alcalde explicando las “melloras” implementadas.

SIN INCIDENCIAS EN LA RECOGIDA DURANTE LA SEMANA SANTA

La concelleira de Medio Ambiente, Milagros Castro, explicó ayer que la recogida de residuos de los establecimientos de hostelería durante la Semana Santa se produjo sin problemas. En este periodo vacacional, en el que hubo una gran afluencia de visitantes en la ciudad y se tomó como campo de pruebas para la temporada alta de turismo, “non temos ningunha notificación de que se produciran incidencias”, apuntó Castro. La edila añadió que “neste sentido, como xa dixemos, despois desta proba seguiremos axustando”, en lo que calificó como “un proceso de ensaio- error”. En lo referente a la comunicación con el sector, indicó que “seguiremos tendo reunións. A última tivémola o día 5 e a seguinte será o día 19. Aí trataremos de axustar”, indicó la edila. En cualquier caso, aclaró que los hosteleros “non teñen por que esperar a esa xuntanza para poñerse en contacto co Concello, xa que temos fío directo. Polo tanto, se houbera algo, eles poden comunicarnos o que está pasando