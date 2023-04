Diagnosticado de párkinson desde 2010, Enrique Delgado Garrido no puede estar más de acuerdo con el lema Dame mi tiempo, con el que este año conmemora la Federación Española de Párkinson el día mundial de esta enfermedad, que tiene lugar cada 11 de abril. Y es que, tal y como asegura en una entrevista con EL CORREO, “lo peor de tener párkinson para mí es la gestión del tiempo porque en los períodos de off, además de estar más fastidiado y de perder estabilidad, es como si estuvieras desconectado del todo y no puedes realizar la tarea más sencilla, no sabes lo que vas a tardar en hacer algo que cuando estás bien no tardas nada”.

A sus 68 años, incide en que el lema elegido en esta ocasión “es muy interesante porque el tiempo es algo primordial, ya que con párkinson se hace todo distinto, el tiempo es algo que funciona para ti de una manera concreta cuando estás en on y en otra muy distinta cuando estás en off”. “La gente no concibe que cuando estás bien y andas bien lo puedes hacer todo sin ningún problema, al menos en mi caso, pero luego hay otros momentos en los que no es así y prácticamente no puedes hacer nada, con lo que tu tiempo no es como el de los demás”, subraya. Informático de profesión, Enrique Delgado se jubiló hace nueve años precisamente por lo que él considera una cuestión de tiempo, ya que “hubo un momento en el que algunas cosas que hasta entonces había hecho en apenas un día, empezaba a ver que en ocasiones tardaba muchísimo más y eso dificultaba mi trabajo, por lo que al final me dieron la invalidez absoluta”. Sobre cómo descubrió que tenía párkinson, indica que “empecé a notar que me temblaba el ratón del ordenador con la mano derecha, pensé que se trataría del túnel carpiano y opté por utilizar la mano izquierda, pero luego me diagnosticaron la enfermedad”. Asegura que encajó el golpe con buen estado de ánimo porque “aunque como yo digo, progresa inadecuadamente, la voy llevando bastante bien, no es una enfermedad que te vaya a matar por sí misma y en mi caso tampoco ha tenido un empeoramiento muy acelerado”. No obstante, recuerda que la suya no es la vivencia de otros pacientes con párkinson, puesto que “hay gente a la que le afecta mucho anímicamente, que tiene problemas de depresión, y que además ve cómo la enfermedad también le limita mucho más físicamente”. Varios actos conmemoran hoy el día de esta enfermedad Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Párkinson, la Facultad de Medicina acogerá esta tarde una jornada divulgativa en la que participarán más de 250 personas, entre pacientes y personal sanitario implicado en la atención y cuidados a los afectados. Una jornada organizada por el Grupo de Investigación de Neurobiología Celular y Molecular de la Enfermedad de Parkinson del Cimus/USC y el Servicio de Neurología del CHUS, y a la que entre otras asociaciones se sumará la compostelana de Esclerosis Múltiple ACEM, que presta su apoyo a los enfermos de párkinson en Santiago desde que en 2019 desapareció la agrupación que se centraba en esta patología. Con 45 pacientes con la enfermedad en estos momentos, según señaló a este periódico la responsable de comunicación de ACEM, Yolanda del Campo, entre las actividades para hoy tienen previsto instalar en la plaza de Cervantes y en el CHUS, en horario de 10 a 12.00 horas, sendas mesas de sensibilización y visibilización. Además, el próximo viernes el Grupo de Neurobiología Celular y Molecular de la USC acudirá a su sede y la logopeda de la asociación Jessica Arufe ofrecerá una charla sobre disfagia. La estrella Michelín que brilla por su solidaridad en Santa Comba Comida solidaria. Ya el 26 de abril, el restaurante Retiro da Costiña ha organizado una comida solidaria en beneficio de ACEM, en la que 36 personas podrán disfrutar de un menú degustación que se comercializará a 150 euros por comensal, y cuya recaudación será destinada íntegramente a la asociación. Además, habrá una fila cero para quien quiera colaborar.