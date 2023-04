Ofrecer á rapazada galega novas actividades físico-deportivas coas que asimilar pautas de vida activa e hábitos saudables a través de propostas que combinan formación e entretemento é o obxectivo do plan Corresponsables da USC, que dende o pasado mes de novembro e ata marzo consiguiu a participación dun total de 6.690 persoas, das que 376 eran pais/nais ou irmáns/irmás. “O programa ten a finalidade de ofrecer unha serie de actividades para que as familias con nenos e nenas de ata de 16 anos poidan conciliar, desde un enfoque de igualdade entre homes e mulleres”, dixo a EL CORREO o delegado do reitor para o deporte da USC, Javier Rico. A maiores, deu o dato de que se contabilizaron 8.056 inscricións, o que se traduce en que “bastantes persoas repetiron actividade” e de 600 horas totais de conciliación.

O pasado 24 de outubro de 2022 a Universidade de Santiago de Compostela xunto coas outras dúas universidades públicas galegas –UDC e UVigo– formalizou un convenio de colaboración coa Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, para o desenvolvemento do Plan Corresponsables promovido pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e polo Ministerio de Igualdade. A USC contou con 320.881 euros de orzamento. Durante eses meses as actividades desenvolvidas por membros da comunidade universitaria e da cidadanía en xeral, de carácter gratuíto, foron en horario extraescolar, “ben polas tardes despois do colexio ou incluso nas fins de semana”. A maiores, tamén se levou acabo algunha actividade na que participaron os proxenitores “xa que tamén é importante xerar unha oferta que permita que as propias familias teñan dinamismo coa rapazada”. Xornadas de tecnificación de fútbol, ioga, iniciación aos deportes alternativos, psicomotricidade e movemento, ximnasia acrobática ou formación en igualdade no deporte foron algunhas das 40 propostas totais dirixidas por preto de 120 monitores, nas que participaron máis de 254 grupos de persoas nos campus de Santiago e Lugo, e a maiores en distintas ubicacións dun total de corenta concellos. Entre as accións que tivo maior repercusión en Santiago e zonas limítrofes estivo o taller de RCP no que preto de 1.200 participantes aprenderon a utilizar un desfibrilador en maniquís electrónicos. Por outra banda, na aula hospitalaria do Chus durante tres días á semana os nenos e nenas hospitalizados poideran realizar alí mesmo actividade física coa axuda dunha licenciada en Educación Física, “un servizo co que non se conta na actualidade”. A primeira actividade foi o día 21 de novembro e as demais extendéronse ata o 25 de marzo. A participación superou o 85 % , sendo case equiparable a porcentaxe de homes e mulleres. “Este é un dato a destacar tendo en conta que moitas veces nas actividades deportivas a representación masculina é superior á feminina, pero en Corresponsables andivemos nun 52 % de homes frente ao 48 % de mulleres polo que se pode dicir que se xerou unha oferta que realmente tivo atención de ambos xéneros”, manifesta Rico. Por outra banda, os grupos de idade prioritarios foron os de 6 a 12 anos, aínda que tamén foi destacable os participantes con idades entre os 13 e 16 anos, tendo en conta “que moitas veces os adolescentes xa pasan deste tipo de iniciativas”. Con este programa o que se pretende, a maiores, era “demostrar o papel da universidade máis alá da propia vida académica”, mantendo o contacto con máis de oitenta clubes de Santiago e Lugo e con Anpas. Unha das liñas do plan Corresponsables era priorizar a participación de determinados colectivos como as familias monoparentais, mulleres maiores de 45 anos, mulleres víctimas de violencia de xénero ou unidades familiares nas que hai outras cargas de cuidados como persoas con discapacidade “porque son grupos nos que teñen máis dificultades para conciliar”. Cunha memoria de actividades e fotografías realizouse un traballo de seguimento a través dunha aplicación por parte dos monitores que prestaron os diferentes servizos. Javier Rico asegura que ademais de levarse a cabo actividades que facilitaron a conciliación familiar, “a aprendizaxe foi clave”. Nestes momentos estanse analizando os datos dunha enquisa coa valoración das familias “quenes destacan a implicación da Universidade porque entenden que pode aportar moito máis antes de que os rapaces acceden á mesma”. Cos resultados obtidos todo apunta a que sería un programa que se podería manter no tempo, pero “todo depende da financiación” que neste caso provén da Vicepresidencia Segunda e da Consellería de Emprego. “O que está claro é que os fondos da USC non chegan para un plan desta envergadura”, manifesta.