A quinta Xornada de Software Libre Científico conformou onte un punto de encontro para todas aquelas persoas interesadas en intercambiar as súas experiencias e atopar colaboracións co resto da comunidade, no eido do software libre. Organizada pola Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide (MeLISA) e patrocinada pola Amtega, a Facultade de Matemáticas da USC acolleu esta sesión matinal co propósito de promocionar e difundir o coñecemento do Software libre científico e, desta volta, centrouse en concreto nos datos abertos.

No acto inaugural participaron Mª Elena Vázquez Cendón, decana do centro; Rafael Rodríguez Gayoso, presidente de MeLISA e Mª José Ginzo Villamayor, integrante do comité organizador e o comité científico. O programa contemplou nove relatorios ao longo da mañá, coas intervencións de Elena Díaz del Río, da Galiciana Biblioteca Dixital de Galicia; Mª Dolores Rico Ramos, do Instituto Nacional de Estadística; Rafael Ávila Coya, Consultor SIG; Vicente Feijoo Ares, do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega; Conchi Méndez García, da Biblioteca Xeral da USC; Rosa Mª Crujeiras Casais, profesora da USC e directora científica do CITMAga; María Martín Vila, do Instituto Galego de Estatística; Marcos Tesouro Montecelo, de MeteoGalicia: e Alberto Permuy Leal, de Codery. “OpenStreetMap: Datos xeográficos libres e colaborativos”, “Galicia Nomeada: a rendibilidade dos datos toponímicos para a investigación e para a Administración pública” ou “Datos meteorolóxicos: mide e/ou calcula unha vez para sempre” foron algúns dos títulos dos relatorios. Canda a profesora María José Ginzo, integrante do departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago e membro de MeLISA, conformaron o comité organizador outros tres integrantes da asociación: Jorge Lama Varela, Rafael Rodríguez Gayoso e Miguel Ángel Rodríguez Muíños.