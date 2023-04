Avanzar na formulación de vacinas para combater enfermidades que afectan a peixes planos como pode ser o linguado ou o rodaballo é o camiño que seguen os grupos de investigación da Facultade de Bioloxía da USC sobre Patoloxía en acuicultura e sobre Tecnoloxía farmacéutica e sistemas de liberación, inmunobioloxía parasitaria e parasitose hídricas. Os respectivos proxectos lévanos a cabo en colaboración coa empresa Stolt Sea Farm no marco do proxecto Investigación biotecnolóxica na formulación de vacinas para peixes planos (VACUPLAN+2; IDI-20200702). As investigacións están financiadas polo Centro para o desenvolvemento tecnolóxico e de innovación (CDTI) do Ministerio de Ciencia e Innovación e co Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP).

Por unha banda, o equipo composto por Alicia Estévez-Toranzo, Beatriz Magariños e Manuel Lemos, do grupo de Patoloxía en acuicultura, centrouse no deseño dunha formulación vacinal e nun programa de vacinación en linguado fronte á forunculose causada por cepas atípicas de Aeromonas salmonicida co fin de lograr una protección eficaz fronte a esta enfermidade. “La foronculosis es una enfermedad que afecta a muchos peces marinos como el salmón, rodaballo o el lenguado. La variante que afecta al lenguado es un tanto diferente, por lo que es importante diseñar una vacuna específica para las cepas que afectan especificamente a esta especie”, dice en conversación con este medio Alicia Estévez. Unha primeira parte consistiu en elixir o antíxeno. “En la formulación vacunal tuvimos que hacer una comparación para ver si a lo largo de los años había diferencias entre los múltiples aislados del patógeno y seleccionamos el mejor candidato para la formulación vacunal”, destaca. Unha vez seleccionado o antíxeno investigaron os distintos adxuvantes, tanto oleosos como poliméricos, “que potencian la inmunidad”, para lograr unha maior protección nos peixes e “evitando efectos adversos”. Segundo indica a investigadora, o proxecto é unha continuación de outro previo baseado en desenvolver unha vacina frente a outra enfermidade que tamén afecta ao linguado. Neste punto, pon en valor que se necesita máis investigación sobre esta especie. “Por ejemplo, si hablamos del rodaballo es un cultivo consolidado a nivel de salud porque tiene un calendario de vacunación muy establecido, se conocen los problemas que sufren y están prevenidos”, di. Ahora a empresa Stolt Sea Farm terá que valorar a vacina que “todavía tiene margen de mejora”. Chegados ata ese punto xa se pode considerar “un salto cualitativo y cuantitativo importante para la empresa que tendrá que evaluar su uso y comprobar la efectividad a gran escala a nivel de campo”. Segundo Estévez, a idea é seguir colaborando coa mesma. Por outra banda, os investigadores José Leiro, Rosa Ana Sueiro, Alejandro Ces, Paola Gulias e Jesús Lamas, pertencentes ao grupo de Tecnoloxía farmacéutica e sistemas de liberación, inmunobioloxía parasitaria e parasitose hídricas, desenvolveron ao longo de tres anos novas vacinas fronte ao ciliado parasito Philasterides dicentrarchi, causante da escuticociliatose en peixes, e responsable de importantes mortalidades no rodaballo de cultivo. “Trátase dun ciliado que vive libremente na auga de mar e que en determinadas condicións e é capaz de entrar nos peixes, poliferar no seu interior e acaba matándoo. Soe pasar no verán cando a temperatura da auga é bastante alta”, explica en detalle a EL CORREO Jesús Lamas. No ano 2008 xa deseñaran unha vacina que se foi usando como autovacina, “onde se usan os patóxenos que obtés da piscifactoría para elaborar a súa elaboración”. Agora, atoparon que había unha serie de moléculas de membrana que podían ser interesantes para facer unha vacina nova. “Analizamos distintas proteínas para ver si inducían inmunocidade e protexían fronte ao parásito”, manifesta. Nos últimos tres anos conseguiron así avances importantes na produción da vacina e na detección de se a vacina funciona ou non sen ter que matar aos peixes. Non rematamos aquí senón que temos que seguir adiante”, asegura. En calquera caso, Lamas sostén que esta vacina pode ser para calquera peixe plano. “A escuticociliatose non ocorre só no rodaballo. Soe aparecer en China ou Corea nun tipo de linguado e que causa importantes mortalidades”, ao que engade: “Hai cepas diferentes de parásitos e habería que probar si protexe en todas”.